El conjunt femení del Club Gel Puigcerdà és l'únic que disputarà partits aquest cap de setmana. El masculí absolut no en tenia cap, el sub-20 no pot jugar pel confinament parcial del seu rival, el Barça, i el sub-18 tampoc no podrà actuar per l'afectació del coronavirus en els propis jugadors ceretans. D'aquesta manera, la formació femenina de Vitali Kulikov jugarà demà, a partir de les 21.30 hores, a la pista del Txuri Urdin en un duel de la Lliga Iberdrola que arriba després que les basques perdessin el darrer partit contra el líder, el Majadahonda. El CG Puigcerdà, d'altra banda, afronta el xoc amb força absències.