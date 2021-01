El cuer tomba l'Iberostar amb un triple impensable

L'Acunsa GBC va donar la gran sorpresa de la jornada a la Lliga Endesa en derrotar el tercer classificat, l'Iberostar Tenerife, amb una acció espectacular a l'últim segon. Els bascos, als quals els faltava l'entrenador, Marcelo Nicola, amb covid, i que entre setmana van perdre el seu basquetbolista més determinant, Jaime Echenique, per lesió, semblava que perdrien un partit que guanyaven per sis punts a l'entrada de l'últim minut, però en 1,5 segons Oroz va servir de banda cap a Mike Carlson, jugador nord-americà que just ahir debutava amb els bascos enguany, i aquest va clavar un triple que va confirmar una gran sorpresa.

Segons abans, amb 86-85 en el marcador, l'equip de Sant Sebastià havia comès una errada infantil quan, amb poc més de dos segons per jugar, van permetre que Shermadini recollís la bola sol a sota la cistella i esmaixés. Semblava que els canaris havien solucionat el problema, però va arribar el triple de Carlson, que ho va capgirar tot. El jugador, nascut a Minnesota, fins i tot va ser felicitat per Twitter per Matt Janning, jugador del Baxi i originari del mateix estat nord-americà. Shermadini, amb 28 punts, va ser el màxim anotador del partit, i Johnny Dee, amb 20, pels locals.

Qui sembla que no es troba en el seu millor moment de la temporada és el Joventut, que va caure per quart cop en els últims cinc partits a la lliga ,en aquesta ocasió a la pista d'un Herbalife Gran Canària en franca projecció gràcies als fitxatges i que sembla que lluitarà per entrar als play-off en la segona volta del torneig.

L'equip de Porfi Fisac va anar sempre davant en el marcador excepte en el tram inicial del tercer període. El Joventut encara estava dins del partit poc més de sis minuts abans del final, amb un bàsquet de Connor Morgan (79-77), però els bàsquets de Slaughter i Albicy i els tirs lliures de Stevic, un ex del Joventut, van fer créixer el resultat fins al 96-85 final. El mateix Stevic va anotar 15 punts per als locals i, per als visitants, López-Aróstegui i Brodziansky en van fer 14.