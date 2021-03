El danès Andreas Kron s'anota la primera etapa de la Volta

El danès Andreas Kron (Lotto Soudal) es va enfundar ahir a Calella de Mar (Maresme) el primer mallot blanc-i-verd de la Volta després de superar en l'esprint els seus tres companys d'escapada, entre ells el murcià Luis León Sánchez (Astana), que es va veure sorprès per la força del nòrdic.

Kron, Sánchez, Remi Rochas (Cofidis) i Lennard Kamna (Bora) es va escapar en l'última pujada de la jornada, un port de tercera, el Collsacreu, a 17 km de meta. ada. El quartet va aprofitar els dubtes del gran grup per aconseguir una màxima diferència de 40 segons, que van administrar amb tranquil·litat. El pilot, comandat per Deon Smith (Bike Exchange), va arribar setze segons més tard.

La jornada, amb 178,4 km, va incloure tres ports de muntanya, un d'ells de primera (Santa Fe de Montseny) i un altre de segona (Les Guilleries), a més del de Collsacreu, i va servir per demostrar la fragilitat de Chris Froome, que va patir davant del ritme imposat per Movistar en la pujada a Santa Fe. El seu treball va permetre avortar a Santa Fe l'escapada protagonitzada per Berhane, Marti, Moniquet i Taaramae a la primera part de l'etapa, que havia assolit 4.44 d'avantatge.

En el descens, l'equip espanyol va deixar fer i al pas per Sant Celoni, a 26,6 km de meta, va arribar el moment dels quatre corredors esmentats, que es van acabar jugant el triomf. Avui es disputa la segona etapa, una contrarellotge individual de 18,5 km a Banyoles (Pla de l'Estany).