Quartararo pren el triomf a les Ducati al circuit de Losail

El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) es va apuntar ahir la segona prova del Mundial, el Gran Premi de Doha, en una remuntada que va deixar segon i tercer, respectivament, les Pramac Racing Ducati del també francès Johann Zarco, nou líder del campionat, i l'espanyol Jorge Martín, que va liderar gairebé tota la prova.

Com diumege passat, també al circuit de Losail, el vermell semblava que no tenia rival en la primera meitat de la cursa. Martín, que sortia des de la pole en el seu segon GP en la categoria reina, va tornar a brodar la partida i va arribar a tenir mig segon de marge sobre Zarco. Darrere, però, s'estava preparant la cursa més igualada possible.

Quartararo es va imposar amb una remuntada similar a la que una setmana abans havia protagonitzat el seu company Viñales. El francès va dur l'escalada fins a la primera posició, després d'estudiar el moment idoni de no patir la punta de velocitat de la Ducati. A dues voltes del final, Quartararo es va escapar i va deixar la resta del podi a Zarco i Martín.

En Moto 2, segona victòria de Sam Lowes, que totalitza 50 punts. En la cursa de Moto 3, Pedro Acosta va obtenir el triomf i s'enfila al liderat de la categoria, amb Darryn Binder al darrere.