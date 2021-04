Les penyes del Barça creuen que la victòria al clàssic pot ser un pas definitiu cap al títol

Les penyes blaugranes de la Catalunya central arriben al clàssic de demà entre el Barça i el Madrid, que es disputa a les 9 de la nit a l'estadi Alfredo Di Stefano de la ciutat esportiva de Valdebebas, amb la moral alta i convençudes que una victòria dels de Ronald Koeman pot acostar definitivament el títol a l'equip. El duel, més enllà de la importància que comporta guanyar un clàssic, serà una lluita pels tres punts que han de permetre que els equips segueixin vius a la lluita per la lliga, i és que la derrota d'un dels dos equips suposaria que tant el seu rival com l'Atlètic de Madrid s'allunyin en la classificació a falta de vuit jornades per finalitzar la competició.

«A principis de temporada pensàvem que com a molt intentaríem guanyar la copa i anar formant un equip però ara, si empatem o guanyem, ens veig campions de lliga», diu Toni Valverde, president de la Penya Blaugrana de Santpedor. El mateix diu el president de la penya de Sant Joan de Vilatorrada, Ignasi Jordi Vallès, que assegura que «si aconseguim empatar o guanyar al Madrid crec que ens emportarem el doblet». La clau, afirmen els penyistes consultats per Regió7, és que el Barça depèn d'ell mateix per guanyar la lliga i arriba al Clàssic amb un bon estat de forma. «Sembla que Koeman ha trobat la tecla i penso que dels tres equips que s'estan jugant la lliga és el que està més en forma», assegura Vallès.

Tot i afirmar que el Barça es troba en un bon estat de forma, el Madrid ve de guanyar el Liverpool a la Champions i això ho tenen present els penyistes. «Si n'haguéssim parlat fa tres setmanes hauríem dit que érem superiors i que guanyaríem fàcil i ara les circumstàncies han canviat una mica. Però jo confio en que guanyarem», afirma la presidenta de la Penya Blaugrana Manresa, Ana Calvero. En el mateix sentit apunta el president de la penya de Sant Fruitós de Bages, Jaume Casals, que «el Madrid mai s'ha de donar per perdut però crec que guanyarem». De la mateixa manera, el president de la penya de Puig-Reig, Lluís Maldonado, assegura que el futbol són dinàmiques, i per això tot i que diu que serà un partit igualat, confia en que se l'emporti el Barça.

Els equips arriben en moments diferents. El FC Barcelona ve de guanyar sis partits seguits desplegant un bon joc, excepte en el darrer contra el Valladolid, quan es va guanyar amb un gol a l'últim minut i sense convèncer gaire. «El que va passar contra el Valladolid és degut a les seleccions. Sempre ens passa igual», explica el president de la Penya Blaugrana d'Avià, Ramon Barniol, que apunta que tot i que el Madrid arriba amb una mala dinàmica encara que va guanyar contra el Liverpool a Champions, «el Madrid és el Madrid i després de mort encara espernega».

Un onze sense sorpreses

Koeman ha trobat el sistema que més resultats li ha donat, caracteritzat pels tres centrals i els dos carrilers. A més, ja fa quatre partits que presenta els mateixos onze jugadors en l'equip inicial. Per aquest motiu, els penyistes de la Catalunya Central no esperen veure canvis en l'alineació de l'entrenador holandès. "Veurem el que ens està donant bon resultat. Si el Piqué pot jugar una estona potser entra, però si juguen els de sempre ja m'està bé», diu la presidenta de la penya manresana. El central català va tornar a entrenar-se ahir amb els seus companys després d'estar apartat del grup a causa d'una lesió al genoll dret soferta a principis de març.

Els penyistes, des de casa

L'horari del partit, que començarà a les 9 del vespre, i el toc de queda a causa de la pandèmia de la covid-19 farà que l'ambient del clàssic no sigui el mateix que els Barça-Madrid de fa dos anys. Moltes de les penyes no han tornat a obrir les seves portes des del darrer estat d'alarma, i les que sí ho han fet, no ho podran fer el dia del clàssic a causa de l'horari. «Nosaltres obrim quan hi ha partits que acaben abans de les 10 perquè amb el toc de queda no podem fer-ho fins més tard. Aquest partit no obrirem perquè a la mitja part segur que hauran de ser fora», explica Barniol que afegeix que és una llàstima viure partits com aquest amb un ambient tan fred a causa de les restriccions de la covid-19.

A l'argentí se li resisteix veure porteria contra l'etern rival des del 6 de maig del 2018, en el partit de la 36ª jornada de la Lliga que va acabar en empat (2-2). Quan aquest dissabte salti al camp de l'estadi Alfredo di Stéfano, Messi encadenarà 2 anys, 11 mesos, i 4 dies sense anotar un gol a una de les seves víctimes favorites. Una mala ratxa en els últims sis clàssics que coincideix amb la marxa de Cristiano Ronaldo al Juventus. Des que el portuguès no juga a LaLiga, Messi no celebra una diana davant l'etern rival.

En els últims sis duels contra el club blanc en què ha participat, el seu equip ha guanyat en tres ocasions, totes elles en la temporada 2018-19, ha obtingut dues derrotes, l'última en la primera volta d'aquesta temporada (1-3), i ha sumat un empat.

L'argentí intentarà acabar amb la seva sequera davant l'etern rival en un moment en què encara no ha confirmat la seva continuïtat com a blaugrana. El seu contracte expira el proper 30 de juny i, si no renova, el clàssic d'aquest dissabte seria l'últim ball de Messi contra l'equip blanc. Des del seu debut la temporada 2004-05, Leo Messi ha marcat 26 gols en els 44 clàssics que ha disputat fins ara, més que cap altre jugador a la història.