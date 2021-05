Un Vilatorrada erràtic perd el lideratge a casa

El Vilatorrada i l'Hospitalet van disputar un duel molt igualat que es va acabar decidint en els minuts finals (62-63). Els locals van anar a remolc gran part del partit, contra un rival físicament superior i amb més alçada en les posicions interiors. Tot i no haver començat gaire bé l'encontre, els locals van augmentar la intensitat defensiva i van arribar al descans amb una renta favorable de 4 punts. A la segona meitat es van equilibrar les forces, però la falta d'encert del Vilatorrada en el tir va permetre que l'Hospitalet afrontés els instants decisius amb un marge de 6 punts. Els locals van reaccionar a temps i van tenir la ultima possessió per guanyar, però no van estar encertats.