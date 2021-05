Les atletes de l’equip femení de l’Avinent Manresa disputaran la fase pel títol de la Divisió d’Honor de clubs per segon cop a la seva història, una fita que implica formar part de l’elit dels vuit millor conjunts de l’estat. Després de la magnífica actuació realitzada a finals d’abril a la renovada pista del Congost, en la primera jornada de la competició que aplega les setze millors formacions de l’atletisme espanyol, el grup va tornar a signar ahir a Valladolid un gran treball coral i es va classificar per la final del dissabte 12 de juny a La Nucia (Alacant).

«Ho hem hagut de suar molt», va explicar ahir Joan Lleonart, director tècnic de l’entitat, a la conclusió d’una jornada durant la que «hem anat el vuitanta per cent de l’estona per darrera del Lleó, fins i tot amb diferències grans». El sistema de competició en dues jornades de quatre quadrangulars cadascun atorga 4 punts al vencedor, 3 al segon, 2 al tercer i 1 al cuer. El 24 d’abril, a Manresa, l’Avinent va ser segon i, ahir, repetint la mateixa posició, va totalitzar 6 punts que li donen el pas a la final pel títol. «Hem deixat enrere la lluita per la permanència, que serà molt dura», va afegir Lleonart.

L’Avinent es va presentar a la pista Rio Esgueva de la ciutat castellana amb algunes baixes de pes, com les de Mar Juárez (que avui a les 8 del matí disputa els 35 km dels Europeus de marxa) i la fondista Meritxell Soler. A més, una de les puntals de l’equip, Mònica Clemente, que figura com una de les millors saltadores de perxa de l’estat, va fer tres nuls en la seva primera altura (3.60 m) i no va aportar cap punt a la classificació, tot i que posteriorment va sumar en la prova de javelina exhibint el compromís amb el col·lectiu.

Tres triomfs individuals

Emília del Hoyo, Ainhoa Martínez i el quartet del 4x100 m van protagonitzar amb les seves victòries les millors actuacions manresanes de la jornada. Del Hoyo es va imposar en una competida prova de 100 m tanques per només 3 centèsimes davant d’una altra de les millors especialistes estatals: la blanc-i-vermella va fer 13.73 i Patricia Ortega, de l’At. San Sebastián, va creuar la meta en 13.76, en una cursa disputada amb massa vent a favor (4.8 m/s) per homologar les marques.

La llançadora Ainhoa Martínez va sumar 14 punts per l’equip amb el triomf assolit en el pes i el tercer lloc en el disc. També van destacar la saltadora Nora Taher, fent 2a en triple i 3a en llargada, les fondistes Marina Guerrero (2a en els obstacles i 3a en 800 m) i Mercè Guerra (3a als obstacles i 5a en els 1.500 m) i la velocista Patrícia Serrano (4a en 200 m i 6a en 100 m). Sofia de Sousa, 2a en 3.000 m, va ser així mateix una de les notes més rellevant de l’Avinent.

«El més important és el comportament, la lluita fins a l’extenuació que han mostrat les atletes», va comentar Lleonart. De fet, les integrants de l’esquadra bagenca van haver de remuntar l’avantatge que -amb l’At. San Sebastián ja destacat en primer lloc des de l’inici- va agafar el Lleó de bon principi. Prova a prova, però, les catalanes es van anar apropant a l’anhelada segona plaça, fins a conquerir-la i rubricar-la amb la brillant victòria del relleu curt integrat per Jana Brusés, Laia Solà, Mar García i Éder Romeva.

En el capítol individual també va ser remarcable el 3r lloc d’Ona Bonet amb 1.72, només un centímetre de la seva millor marca personal, realitzada l’any passat en pista coberta. Laura Bou va fer uns interessants 56.12 en els 400 m. I Bethelhem Manzano, Nerea Pèrez i Jana Brusés van ser terceres en els 1.500 m, el salt de perxa i els 100 m tanques, respectivament.

Final a 1 atleta per prova

L’any 2017, l’equip va disputar per primer cop la final dels 8 millors equips estatals a Castelló, assolint aleshores la darrera plaça de l’elit. La segona incursió de l’Avinent en aquest club selecte tindrà lloc el dia 12 de juny a La Nucia (Alacant) amb el FC Barcelona, Pamplona At., València CA, Scorpio 71 de Saragossa i At. San Sebastián com a rivals ja confirmats i, molt probablement, avui completaran la llista Cuevas de Nerja i Playas de Castelló. La final es disputarà a 1 atleta per prova, a diferència de les dues primeres jornades, i el conjunt manresà esperar recuperar algunes de les baixes d’ahir.