L’Herbalife Gran Canària va remuntar en l’últim quart contra el València i va vèncer (92-86), amb la qual cosa el Baxi Manresa ja no pot acabar la lliga regular entre els vuit primers i entrar als play-offs, perquè té el bàsquet average perdut amb els insulars. El conjunt de Porfi Fisac va remuntar en l’últim quart, amb un parcial de 33-19, impulsat pels 10 punts de Shurna i els 8 de Dimsa i Beirán, davant de la passivitat defensiva del conjunt de Ponsarnau. El jugador lituà, amb 18 punts, va ser el màxim anotador de l’enfrontament.

També ahir, el Barça va derrotar el Baskonia, proper rival del Baxi, diumenge, per 87-74 i sembla que arribarà bé a la final a quatre de l’Eurolliga de Colònia. Bolmaro, amb 18 punts, va ser el màxim anotador de l’enfrontament. A la mateixa hora, el Fuenlabrada va demostrar que acaba l’any en forma i va apallissar el Betis per 101-77. Abans, el Lenovo Tenerife havia aixafat el Casademont Saragossa (60-91) i l’UCAM va necessitar la pròrroga per imposar-se a l’Obradoiro (80-83).