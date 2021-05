Entre llàgrimes, el santpedorenc Pep Guardiola, actual tècnic del Manchester City, es va acomiadar aquest diumenge de Sergio Agüero, que acaba contracte amb el club el proper 30 de juny. I en un moment de debilitat, de forma intencionada o no, a l'entrenador bagenc se li va escapar que l'argentí posarà rumb a Barcelona per jugar al costat de Leo Messi. Dues primícies en una mateixa frase.

"Potser revelaré un secret. El Kun és a prop d'arribar a un acord amb el club del meu cor", va confessar davant d'un micròfon de la BBC. I va anar encara més lluny quan va deixar caure que el Kun jugarà al costat del seu amic Leo Messi. "Ell vol anar-hi perquè vol jugar amb el millor jugador de tots els temps: Leo Messi", va explicar Guardiola per justificar la marxa del davanter argentí, una de les grans llegendes del City. "Estic segur que gaudiran i faran al Barça més fort", va afegir.

Davant les càmeres, el de Santpedor no es va poder aguantar les llàgrimes en ser preguntat per Agüero després d'aixecar el cinquè títol de la Premier League. "L'estimem molt. Ha estat una persona molt especial per a tots nosaltres. No podem reemplaçar-lo. Sempre ha demostrat la seva qualitat aquí", va dir el tècnic.