«Un equip petit ha de tenir una identitat pròpia». Bernat Canut ho té clar. La Lliga Femenina «ha pujat molt de nivell» gràcies a la injecció econòmica procedent, en molts casos, de clubs tradicionalment masculins que han decidit apostar pel bàsquet femení. D’aquí que clubs com el Sedis Bàsquet hagin de reinventar-se cada estiu per poder continuar sent «competitius». Cadascú busca les seves pròpies armes. I el Cadí la Seu -la denominació del primer equip femení del club urgellenc- aposta any rere any per jugadores joves, nacionals i amb ganes de créixer. Canut continuarà un curs més com a màxim responsable tècnic del conjunt. Ho farà després de la primavera en què més voltes ha hagut de donar. «Vaig tenir dubtes», reconeix.

Dubtes que no provenen pas de no sentir-se bé al club on ha estat sempre sinó al fet que li vindria de gust embrancar-se en alguna aventura a l’estranger -i aquests mesos ha tingut un parell d’ofertes ben temptadores- i que no era gens clar que el Cadí pogués mantenir el bloc de jugadores nacionals al qual ha crescut en paral·lel com a entrenador Bernat Canut. El tècnic tenia clar que la darrera seria la última temporada de Georgina Bahí a la Seu. «I intuïa que a la Yurena (Díaz) li podria venir de gust canvia d’aires». I va intuir bé. D’aquí que «la voluntat de seguir» d’Irati Etxarri, Laura Peña, Ariadna Pujol i Laia Raventós «ha sigut fonamental» perquè Canut renovés per un any més, també, sabedor que probablement serà el darrer curs a casa.

Irati Etxarri

«Amb totes elles m’hi porto bé, ens entenem bé, és agraït entrenar-les», explica el preparador urgellenc que admet gairebé fil per randa que la continuïtat d’Etxarri el va fer decidir a ell a seguir. Com si la renovació d’una lligués la de l’altre. «Vam tenir una conversa un mes abans del final (de la lliga) i vaig tenir clares les seves intencions». Per a Canut, que l’ala-pivot navarresa hagi decidit seguir a la Seu «és una decisió intel·ligent». «Ha fet molt bona temporada. Ha vist la llum, el camí a seguir. Ha fet un pas i mig endavant i la propera temporada farà el pas i mig que li queda en lideratge i protagonisme» abans de volar cap a un club més gran. «Confio molt en ella».

Tant que, reconeix Canut, l’equip que s’està construint ho és gairebé en funció del fet de comptar amb els serveis d’Etxarri. «Com a mínim el joc interior sí que va en funció del fet que ja tenim a la Irati». També disposa el Cadí d’una Laura Peña que «ha crescut molt» i d’una Ariadna Pujol que fa poques setmanes va passar pel quiròfan per resoldre els problemes que ha tingut en una cama i que la van condicionar molt en el segon tram del campionat després d’iniciar la temporada com una moto. A partir d’aquí, i amb Raventós acabant de cobrir la plaça de base i Gala Mestres assegurant un bon relleu exterior, caldrà construir el Cadí la Seu 2021/22.

Una de les primeres decisions tècniques és disposar d’un primer equip de 10 fitxes i no d’11 com la darrera temporada. Això no treu que algunes jugadores joves, urgellenques, del segon equip, puguin entrar en dinàmica del primer. Però el Cadí tindrà deu fitxes professionals tant si es juga l’Eurocup com sinó. Cinc jugadores repeteixen i una sisena serà nacional. «A l’estiu estiu no acaben cicle als Estats Units jugadores de gran nivell espanyoles», que solen ser una aposta per farcir l’equip.

El Cadí té lligada una pivot nacional, jove, amb experiència a la Lliga Endesa el darrer curs però sense gaire minuts disponibles (Montserrat Brotons del Bembibre?). Bernat Canut prefereix no avançar noms fins que no estigui tot ben lligat. «Tenim coses no avançades del tot però sí enfocades», apunta el tècnic, que reconeix que per a un club com el Sedis Bàsquet «és impossible» poder fitxar jugadores contrastades que potser no tenen lloc a d’altres equips. D’aquí que calgui fer apostes. «Intentem que els representants ens ajudin, que si tenen algun caramelet i la temporada abans a alguna jugadora de la seva agència els ha anat bé amb nosaltres, que ens ajudin a convèncer-lo perquè vingui a jugar amb nosaltres».

Sense ‘centers’

El Sedis Bàsquet tindrà quatre jugadores estrangeres, dues d’elles com a mínim seran extracomunitàries i probablement de l’NCAA. «Seran apostes. I encara que aquest tipus de jugadores sempre són melons per obrir, busquem qualitat». Una d’elles haurà de ser una canonera. «Hem de tenir més tir de 3 que l’any passat», etziba Canut, que avança també que el Cadí 21/22 no tindrà cap center, cap pivot de centímetres i pes i determinant dins la zona com ho han estat els dos darrers anys Tinara Moore i Quinn Dornstauder. «No hi haurà un cinc clar. Ens haurem de quedar amb algun 4,5 capaç de defensar 5 però sense la força, per exemple, de la Dornstauder».

Es farà, doncs, el millor equip possible amb els elements que té el club. «Hem de tocar de peus a terra. La lliga ha pujat molt de nivell i costa molt poder disposar de segons quina plantilla. Hem de ser competitives sabent que això no sempre va acompanyat de resultats. El primer objectiu serà mantenir la categoria i aguantar a mitja taula per no haver de patir». És la declaració d’intencions de Bernat Canut.