Ronald Koeman continuarà la temporada que ve com a entrenador del Barça, segons l’opinió de Rob Jansen, l’agent del tècnic que el va acompanyar en la reunió amb la cúpula de la directiva blaugrana, amb Joan Laporta al capdavant, celebrada a les oficines del FC Barcelona dimarts. No obstant això, segons indica Esport3, Laporta li hauria demanat a Koeman 15 dies de marge per buscar-li substitut. Si no en troba, el neerlandès compliria l’any de contracte que li queda.

El representant de Koeman ha declarat aquest matí al programa ‘Què t’hi jugues’ de la cadena SER que va sortir amb bones sensacions, com havia declarat a ‘De Telegraf’, de la reunió, i que segons el seu parer el tècnic blaugrana continuaria amb el seu treball de remodelació de la plantilla fins que acabi el contracte. «Segons la meva opinió, Koeman continuarà al Barça», ha dit Rob Jansen.

Unes apreciacions que necessàriament no són contradictòries amb la informació divulgada per Esport3. Laporta pretén guanyar temps per trobar un entrenador més del seu gust, que completi la revolució que el mandatari blaugrana havia promès.