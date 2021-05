La comarca de l'Anoia viurà aquest diumenge el pas d'una de les proves de ciclisme femení de més nivell que es poden veure a l'estat. Organitzada per l'entitat que munta cada any la Volta Ciclista a Catalunya masculina, la reVolta començarà i acabarà a l'avinguda del Pla del Vinyet de Sant Cugat del Vallès i tindrà un esprint especial a Piera (km 33) i posteriorment passarà per l'Alt de la Capçuda, de 3a categoria.

La cursa té una llargada de 97 km i començarà a les 10 del matí a la localitat vallesana. L'organització calcula que les primeres corredores arribaran a la meta cap a la 1 del migdia.

Entre els equips participants, de les categories elit i sub-23, destaca la presència del Movistar Team, que integra la màxima categoria del ciclisme femení, l'UCI Women's World Teams. La potent esquadra espanyola es presenta a la cita amb ciclistes de la talla de Katrine Aalerud, campiona noruega de contrarellotge i, recentment, tercera classificada a la Volta a València i cinquena a la Volta a Burgos; i Jelena Eric, cinc cops campiona de Sèrbia.

En clau catalana, a la línia de sortida hi haurà les corredores del Massi-Tactic, un conjunt de categoria continental, el segon nivell del rànquing internacional, entre les quals Vita Heine, campionat nacional de Noruega en tres ocasions; Agua Marina Espínola, actual campiona del Paraguai i classificada per als Jocs de Tòquio; i Patricia Ortega, que el passat cap de setmana va guanyar el Campionat de Catalunya de contrarellotge. El Massi-Tactic és l'únic equip català que té una estructura professional.

La cursa també comptarà amb els equips catalans Catema.cat i Genesis Cycling Team, integrats per corredores joves. En aquest sentit, la reVolta forma part de la Copa Catalana femenina de les categories elit i sub-23.

De la participació estrangera destaca l'equip francès Le Boulou i el conjunt canadenc amb arrels franceses Macogep Tornatech-Girondins de Bordeaux.

Des de l'organització es destaca "la voluntat de continuar creixent i guanyant prestigi dins del calendari ciclista femení", un objectiu per al qual és important també la presència de corredores del Team Farto gallec, l’Eneicat-RBH Global lleonès, el Río Miera-Cantabria Deporte i el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, tots ells equips de la categoria continental.

Un traçat exigent

El recorregut dissenyat per l'organització és força exigent i contempla dos passos de muntanya: a més de l'Alt de la Capçuda (3a categoria), que té quatre quilòmetres de pujada i un desnivell mitjà del 4,2 %, les corredores també hauran de superar l'Alt de la Creu d'Aragall, de 1a categoria, amb 6,7 km de pujada i un desnivell mitjà del 6,2 % en el que s'hi inclou un tram del 13 % a l'inici. Quan coronin, quedaran 30 km fins a la meta de Sant Cugat, i abans d'arribar-hi pasaran per Corbera de Llobregat (km 74), on hi haurà un esprint especial.

El recorregut passa per les comarques del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès.

La primera edició de la reVolta es va disputar el 2018 aprofitant la infraestructura de l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya al pas per Montjuíc (Barcelona). El 2019 no es va poder repetir l'experiència per incompatibilitat de calendaris, i el 2020 la pandèmia ho va fer inviable. Els organitzadors, però, refermen el seu compromís amb la prova dotant-la enguany d'un recorregut propi. D'aquesta manera, la Volta se suma a altres grans curses per etapes com el Tour de França, el Giro d'Itàlia i la Vuelta a Espanya que també tenen una versió femenina.

Així mateix, des de la reVolta destaquen el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.