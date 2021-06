La UD Calaf jugarà al camp del Cambrils aquest dissabte, a partir de les 17.45 hores, en la primera eliminatòria del torneig voluntari de Segona Catalana que es disputarà durant aquest mes de juny. El campionat substitueix la lliga, que no es va disputar per voluntat dels clubs, tot i que no atorga ni ascensos, ni descensos.

El conjunt calafí disputaria la segona eliminatòria contra el guanyador del partit que jugaran el Cervera i el Balaguer, també amb el factor camp en contra. Les semifinals es jugaran el 18 de juny i la final, el 20, totes dues fases amb el camp municipal de Vic com a escenari. Els quatre primers obtindran premis com la subvenció dels arbitratges de tota la temporada vinent per al campió.