És difícil, però no impossible. Aymeric Laporte vol canviar el Manchester City pel Barça i està pressionant al club anglès per a poder aterrar al Camp Nou aquest estiu, segons explica Sport, diari esportiu del mateix grup editorial que Regió7. El central francès nacionalitzat espanyol, molt conscient que el seu valor de mercat és molt superior a la capacitat econòmica de l'entitat culer, té clar que les poques opcions que pugui defensar la samarreta blaugrana la pròxima temporada passen perquè ell adopti una posició molt concreta i la transmeti amb insistència a la zona noble de l'Etihad Stadium.

Centrat en l'Eurocopa, Laporte també contempla la possibilitat d'arribar al Barça mitjançant alguna intercanvi. La majoria de clubs europeus troben en els bescanvis de futbolistes una possibilitat de reforçar les seves plantilles en temps molt complicats en l'apartat financer. Les relacions entre el club blaugrana i el Manchester City són bones i ell, encara que sap que l'operació serà difícil, farà tot el que estigui a la seves mans perquè es porti a terme. L'estiu serà molt llarg i en aquests moments no es pot descartar absolutament res.

Aquesta temporada, Aymeric no ha jugat tant com li hauria agradat. Ha disputat un total de 2.249 minuts entre totes les competicions, una xifra que no és especialment baixa, però ha vist com a l'hora de la veritat, en els partits més atractius, Guardiola ha apostat per Rúben Dias i John Stones, tots dos a un gran nivell. Amb 27 anys acabats de complir, es veu preparat per a canviar d'aires i liderar la defensa d'un Barça que té ganes de deixar enrere els fantasmes del passat i tornar a ser competitiu en l'elit.