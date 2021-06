El Barça torna a ser campió de lliga després de set anys de no aconseguir-ho. Ahir, en el segon partit de la final, no va deixar cap opció a un Reial Madrid molt tocat que, a més, va veure com els blaugrana es mostraven més intensos i s’escapaven des d’un bon inici. Nikola Mirotic, desaparegut alguns dies, ahir va exercir de líder i, entre això i la defensa, l’equip local ja vencia per tretze punts just segons abans del final del primer període.

En el segon, la parella interior formada per Brandon Davies i un rejovenit Pau Gasol va fer molt mal a la zona i els locals van arribar a tenir vint punts de diferència que van créixer a 22 en el tercer quart. El Madrid no es va voler rendir tan aviat i es va acostar fins al 66-53, però va ser un miratge. Cinc punts de Gasol, un triple i un contraatac impropi d’algú de 41 anys, van tornar a fer ampliar la distància com a preludi d’un últim quart en què tot estava sentenciat.