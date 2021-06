El València Basket va anunciar ahir la contratació del tècnic Joan Peñarroya (Terrassa, 1969), exjugador i extècnic del Manresa i fins ara al Burgos, que es farà càrrec del primer equip masculí la propera temporada després de decidir el club i Jaume Ponsarnau dijous passat no renovar el contracte que els unia les tres anteriors temporades. Un cop descartada la continuïtat, el València va obrir la negociació amb Peñarroya, a qui ja havia avisat que podria presentar-li una proposta si finalment Ponsarnau no continuava. El també exentrenador del Manresa ha fitxat pel Saragossa.

Ambdues parts, com és habitual en el València amb els seus entrenadors, han firmat un acord per una temporada, un curs durant el qual l’equip disputarà l’ACB i l’Eurocup, la conquesta de la qual serà el gran objectiu com a via de retorn a l’Eurolliga.