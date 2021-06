La jugadora de la Reial Societat, Núria Mendoza, de Monistrol de Montserrat, ha anunciat a les xarxes socials que deixa la Reial Societat, sense aclarir quin serà el seu proper equip. La defensa central de l'equip basc ha escrit que "mai és fàcil haver de dir adéu a la que consideres casa teva, perquè com sempre dic, sóc tan catalana com basca, però ha arribat el difícil moment".

Mendoza afirma que "durant aquests sis anys hem crescut junts" i té un record especial per la Copa de la Reina conquerida el 2019 a Granada en la final disputada contra l'Atlètic de Madrid, que les blanc-i-blaves van guanyar per 2-1. Mendoza ha disputat 178 partits amb la samarreta de la Reial Societat, el darrer dels quals aquest diumenge a València, on el conjunt que entrena Natàlia Arroyo va derrotar el València per 1-3 en la darrera jornada de la Lliga Iberdrola. L'equip ha lluitat fins gairebé el final per obtenir una plaça per la propera edició de la Lliga de Campions, una recompensa que finalment ha estat per Real Madrid i Llevant, i i ha acabat en cinquena posició, per darrera del Barça, els dos esmentats i l'Atlètic de Madrid.

La darrera entrenadora que ha tingut Mendoza a Donosti és la catalana Natàlia Arroyo, que algunes informacions situen com a candidata per ocupar la banqueta del FC Barcelona un cop ahir es va confirmar el comiat de Lluís Cortès.