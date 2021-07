El jove porter Guillem Torrents Yeste ha renovat per l'Igualada Rigat de l'OK Lliga d'hoquei patins fins al 2024. D'aquesta manera, Torrents inicia la seva trajectòria com a membre del primer equip del club anoienc amb un contracte vàlid per les tres properes temporades.

El porter igualadí ha exhibit la seva categoria com a capità de l'equip que és l'actual campió de Catalunya i d'Espanya júnior, dos títols que el 2018 també va conquerir amb l'Igualada infantil.

A més, fa tres anys també va formar part de la selecció espanyola que va conquerir l'Europeu sub-17.