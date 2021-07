El central martorellenc del Barça Eric Garcia, un altre dels nostres representants en els Jocs Olímpics de Tòquio, va explicar als canals de la federació que, segons el seu punt de vista, no és bo pensar en quina posició pot quedar l’equip i que és millor centrar-se en el proper partit, en aquest cas el debut contra Egipte.

Segons Garcia, «tant de bo puguem crear durant tots aquests dies un grup espectacular, i això ens portarà on haguem d’arribar. Cal centrar-nos en el debut davant d’Egipte. Aquesta és la clau. Pensar més enllà no té sentit i cal focalitzar els esforços sempre en el partit següent. Això farà que ens unim com a companys i al final en podrem recollir els fruits». El duel serà dijous, a partir de les 9.30 hores del matí, al Dome de Sapporo.

Un any diferent

El nou jugador barcelonista, que gairebé no ha parat aquest estiu, després de disputar l’Eurocopa amb Espanya i de ser presentat amb el seu nou club, reconeix que «he passat una temporada diferent per tot el que va passar per no haver renovat amb el club. Després va ser tot molt emocionant, perquè jugar una Eurocopa com a titular és el que desitja tothom».

Sobre el fet que hagi hagut d’enllaçar esforços, com cinc companys seus més i disputar les dues competicions, pensa que «els que som aquí som uns privilegiats. A mi em motiva tot allò que sigui poder aconseguir títols, tinc fam de guanyar, però soc conscient que serà molt complicat, però alhora únic».