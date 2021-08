Eric Garcia pot seguir avui les passes de Guardiola i Gabri i classificar-se per disputar la final olímpica de futbol. La selecció espanyola de Luis de la Fuente s’enfronta a les 13 h (hora catalana) al Japó en la segona semifinal del torneig -la primera, a les 10 h, oposarà Mèxic i el Brasil- amb el defensa de Martorell pressumiblement en l’onze titular.

El 1992, un jove Pep Guardiola, que feia unes setmanes havia guanyat la Lliga i la primera Copa d’Europa de la història del Barça, va viure una nit màgica al Camp Nou i es va penjar la medalla d’or dels Jocs de Barcelona en derrotar Espanya a Polònia a la final per 3-2. El santpedorenc va culminar així una temporada inoblidable.

Vuit anys més tard, a Sidney, el sallentí Gabriel García de la Torre, Gabri, també va jugar la final, en aquest cas contra el Camerún d’Eto’o. El migcampista bagenc del Barça, però, es va haver de conformar amb la plata perquè els africans es van imposar a la tanda de penals després del 2-2 amb que va acabar el matx.

L’Espanya d’Eric té el podi a tocar després de superar la selecció de Costa d’Ivori als quarts de final per 5-2 a la pròrroga, en un partit que Rafa Mir va empatar en el darrer instant. El dubte principal de De la Fuente contra l’amfitriona, liderada per Takefusa Kubo, és jugar amb un davanter centre pur o continuar situant Oyarzábal en aquesta posició.

No és una decisió fàcil perquè, sortint de la banqueta, Mir ha fet 3 dels 7 gols que porta Espanya en el torneig. Si el seleccionador fa entrar el canoner del Wolverhampton, haurà de deixar un atacant a la banqueta. I tots els trets apunten a Asensio, que en el partit anterior va ser substituït en el minut 67 i se’n va anar del camp amb desgana, mala cara i tirant la dessuadora en un gest de ràbia.

En canvi, De la Fuente té clar que el lateral dret serà per l’espanyolista Óscar Gil, ja que el blaugrana Mingueza va recaure de la lesió que va patir en el primer partit contra Egipte.

Japó està invicte

Espaya tindrà al davant a la selecció més complicada del torneig fins el moment. Tot i que va necessitar dels penals per batre Nova Zelanda als quarts, va demostrar el seu potencial a la fase de grups, on va ser l’única selecció que va guanyar els seus tres partits.

Després d’estar dos mesos preparant-se, i perfectes coneixedors de les dificultats climatològiques que pateixen tots els esportistes en els Jocs, els amfitrions van com motos. I el joc de possessió d’Espanya els afavorirà per atacar l’espai amb Take Kubo com a far.

El jugador del Real Madrid està exercint de líder, el que se li demanava al seu país després de sortir, molt jove, cap al Barça. Va fer tres gols a la fase de grups i, davant de Nova Zelanda, va demanar xutar el darrer penal, tot i que el Japó no el va necessitar per classificar-se.

En canvi, la fortalesa defensiva dels nipons -només han encaixat un gol, en el 2-1 contra Mèxic- es veu amenaçada per la baixa per acumulació de targetes grogues de Takehiro Tomiyasu, el central del Bolònia per qui es barallen els grans d’Europa. Sí que hi serà l’experimentat central de 32 anys Maya Yoshida, capità de l’equip.

Abans dels Jocs, ja van disputar un amistós que va acabar 1-1 quan Espanya feia poc que havia aterrat al Japó. Avui, amb una final en joc, segon round, amb el peruà Kevin Ortega d’àrbitre.