Pedro Martínez: "Avui hem de felicitar tot l'equip"

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha començat per felicitar tot l'equip per la victòria. "Tothom ha aportat. La sortida des de la banqueta ha estat molt bona. La mentalitat dels qui menys minuts han jugat ens ha donat molta energia", ha destacat Martínez que també ha valorat com un factor bàsic per al triomf final haver estat capaços d'igualar el joc físic dels valencians, amb jugadors molt més forts que els seus.

"Ha sigut bàsic igualar la proposta física del València. Això, i no especular en cap moment", ha dit Martínez en referència al fet que "també en els moments dolents, quan ens podien haver entrat els dubtes, hem mantingut el ritme". L'entrenador del Baxi destacava així la capacitat que ha tingut l'equip de no abaixar els braços, especialment en un moment del darrer quart de desencert en els llançaments i en què el València s'ha acostat al marcador i l'ha arribat a empatar.

Pedro Martínez ha subratllat el valor d'aquesta victòria que els torna a situar en posició de play-off. "Hem de guanyar un partit més que el Baskonia, com va passar a la Copa", ha dit. Amb tot, ha volgut destacar que "és la segona vegada en aquest segle que el Manresa acabarà la Lliga amb més victòries que derrotes i la quarta que acabarà entre els nous primers, des que es va guanyar la Lliga. Per això, hem d'assaborir el camí que estem fent".

El tècnic també ha tingut paraules d'agraïment per al vídeo que la Grada d'Animació va publicar dissabte en què familiars dels jugadors els agraïen l'esforç i els animaven a seguir perquè "si continuem junts, no hi ha límits". "M'ha agradat molt. Perquè sé el sacrifici que fan les famílies. El vídeo ha ajudat molt, sí. És clar que no es pot fer cada setmana, però felicitats a qui n'ha tingut la iniciativa", ha agraït.

"El seu rebot ofensiu ha estat clau"

El tècnic del València Basket, Xavier Albert, també ha lloat el partit del Baxi Manresa. "Han fet un gran partit", ha dit, "en un moment en què cada enfrontament és una final".

Per a Albert, que encara no havia perdut cap partit de Lliga des que va rellevar Àlex Mumbrú, la clau ha estat "el rebot ofensiu [16 a 7]. El seu treball és excepcional, no només és anar-hi, hi ha un treball tècnic i tàctic al darrere molt bo", ha explicat.

Sobre el darrer minut, en què els àrbitres han donat pilota pel València en una lluita que semblava falta a Badio i que després han deixat que Sagnia defensés amb intensitat Jones sense xiular la personal que reclamaven des de la banqueta, Albert només ha dit que "el Manresa ha llegit millor el nivell de contactes que es permetia en el partit".