Un inici de competició exigent. La visita al Nou Congost de quasi tots els equips amb més potencial esportiu i econòmic de la lliga ACB durant la primera volta de la fase regular i un tram final de campionat amb el desplaçament a pistes tan difícils com les del Saski Baskonia, el Lenovo Tenerife i l’Unicaja de Màlaga, abans que els aficionats gaudeixin del fet de finalitzar la competició contra el Barça de Sarunas Jasikevicius al Nou Congost. Lògicament, aleshores, la continuïtat de l’equip a la lliga ENDESA ja hauria d’estar lligada matemàticament.

Aquestes són les dades més remarcables que es poden extreure, pel que fa al Baxi Manresa, de l’anàlisi del calendari de la lliga ENDESA (temporada 2021-22) que ahir va fer públic l’Associació de Clubs (ACB).

Retrobada amb dos vells coneguts

Per als aficionats del Baxi Manresa, les dues primeres jornades del nou exercici tindran l’al·licient de veure el rendiment dels nouvinguts Joe Thomasson, Luke Maye i Ismaël Bako contra els equips dirigits per dos vells coneguts: Jaume Ponsarnau i Joan Peñarroya. L’equip de Pedro Martínez obrirà el foc competitiu a la pista del Casademont Saragossa el diumenge, 19 de setembre (17 hores). Els aragonesos s’han reforçat amb jugadors de solvència contrastada com el base Omar Cook i els ales Santi Yusta i Stan Okoye.

El primer partit de lliga al Nou Congost es jugarà cinc dies després, el divendres, 24 de setembre (19 hores), ja que s’ha establert que la segona jornada tingui caràcter intersetmanal. El València BC de Joan Peñarroya, amb els ales Xabi López-Aróstegui i Víctor Claver i l’ala-pivot Jasiel Rivero com a nous referents, serà l’atractiu oponent dels manresans en un duel que hauria de permetre el retrobament del públic amb el seu equip i amb la lliga ENDESA després de 29 mesos de separació forçada per la crisi sanitària.

El primer tram de la competició, fins a la cinquena jornada, serà dificultós per als bagencs. Després de visitar el Coosur Reial Betis (jornada 03a), el Baxi Manresa rebrà el Saski Baskonia (jornada 4a) el diumenge, 3 d’octubre (20 hores), abans de visitar el pavelló Olímpic de Badalona.

A més del València BC i del Saski Baskonia, dos dels altres equips amb més potencial de la lliga ENDESA visitaran el Nou Congost durant la primera volta del campionat. El Lenovo Tenerife serà el rival del Baxi Manresa el dissabte, 4 de desembre (jornada 12a). La casualitat ha determinat que el Reial Madrid de Pablo Laso sigui l’oponent de l’equip de Pedro Martínez en l’última jornada de la primera volta, la dissetena, el dissabte, 8 de gener, a les 20.45 hores.

Visites complicades al darrer tram

El Club Joventut de Badalona passarà el sempre difícil examen del Nou Congost el dissabte, 9 d’abril (jornada 28a). Aleshores, el Baxi Manresa ja hauria de tenir encarrilada la permanència, ja que en les últimes cinc jornades haurà de jugar a les complicades pistes del Saski Baskonia (jornada 30a), el Lenovo Tenerife (jornada 31a) i l’Unicaja de Màlaga (jornada 33a). El darrer partit de la lliga regular contra el Barça al Nou Congost (14 o 15 de maig) hauria de ser el festiu colofó a una temporada que per al Baxi Manresa començarà el proper dilluns, 9 d’agost, amb les revisions mèdiques; el primer entrenament i la presentació de l’equip a la seu de Mútua Intercomarcal.