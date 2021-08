Catalunya decidirà en funció de la pandèmia si rebaixa el límit de 40% de públic a les competicions a l'aire lliure, segons ha informat el Departament de Salut després de la reunió del Consell Interterritorial a Salut. La trobada entre el govern espanyol i els consellers autonòmics ha acordat permetre que hi hagi assistents als partits de la lliga professional de futbol i també a la de bàsquet, però en aquest cas l'aforament serà del 30%, en tractar-se de recintes interiors. Totes dues limitacions seran les màximes permeses. En la reunió, Catalunya ha demanat que el límit que s'aplicarà a partir del 13 d'agost i durant tot el mes, sigui "només una recomanació".

A la sortida de la reunió, el Departament que dirigeix Josep Maria Argimon ha recordat que les comunitats autònomes són competents per establir paràmetres inferiors als marcats. Així doncs, Catalunya decidirà quins seran els aforaments permesos als estadis "en funció de la situació epidemiològica que analitza a diari" . En la trobada, la conselleria de Salut també ha proposat a la reunió que hi hagi una limitació final de 30.000 persones com a públic màxim.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha detallat, que a banda de l'aforament, els organitzadors d'esdeveniments esportius massius hauran de garantir un accés escalonat i limitar la mobilitat dels assistents, així com assegurar-se que porten mascaretes tota l'estona. Durant el partit no es podrà fumar i es permetrà "només veure aigua" i no menjar. A més, el públic haurà de dur la mascareta en tot moment.

El govern espanyol i els consellers de Salut busquen amb aquesta mesura que el públic que acudeixi als estadis siguin "preferentment abonats i públic local" per tal d'impedir la mobilitat típica entre ciutats d'aquests esdeveniments. "És una bona mesura i un acord important que hem adoptat. Al consens se li ha de donar importància i valor", ha defensat Darias.