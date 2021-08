Leo Messi es pronunciarà per primera vegada sobre la seva abrupta sortida del FC Barcelona aquest diumenge a les 12 del migdia a l’Auditori 1899. El de Rosario oferirà una roda de premsa en la qual explicarà la seva perspectiva de la seva marxa inesperada després que el president blaugrana Joan Laporta donés la seva versió dels fets i en la que va dir que «el Barça està per sobre fins i tot del millor jugador del món».

Messi, segons el seu entorn, es troba en estat de xoc després que Laporta comuniqués al seu pare, Jorge Messi, que el Barça no podia inscriure’l a LaLiga per culpa del límit salarial. El mandatari barcelonista s’ha vist també condicionat per la pressió dels avaladors de la seva directiva a no forçar la mà. La mala economia del club no podia permetre’s tampoc un contracte com el de l’argentí sense córrer riscos alts fins i tot acordant una rebaixa substancial del seu sou.

Oferta del PSG

En les últimes hores la premsa francesa ha intensificat les informacions sobre una oferta del PSG per quedar-se amb Messi, ara mateix un futbolista sense equip. L’equip en concret ha publicat que el poderós club parisenc oferirà a l’argentí un contracte de dos anys més un tercer opcional a raó de 40 milions nets per campanya.

Per alimentar l’especulació, el germà de l’emir de Qatar va publicar una entrada a Twitter assegurant que les negociacions havien finalitzat amb èxit amb el de Rosario per incorporar-lo al costat de Neymar i Mbappe.