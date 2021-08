La commoció que ha causat en el barcelonisme l’anunci del comiat definitiu de Messi presideix les hores prèvies a la disputa del Torneig Gamper, que enguany tindrà un doble enfrontament femení (18 h) i masculí (21.30 h) entre el Barça i la Juventus. La incògnita sobre la rebuda que els 3.000 aficionats que tindran dret a entrar a l’Estadi Johan Cruyff dispensaran a l’equip de Koeman estarà condicionada pel que digui l’argentí en la roda de premsa que tindrà lloc a les 12 h al Camp Nou. Els dos partits es podran veure per TV3 i Barça TV.

Entre rumors cada cop més potents d’un fitxatge imminent pel París Saint Germain, l’equip en el qual ja no hi serà Messi després de disset temporades afronta l’últim gran compromís abans de l’inici de la Lliga, que tindrà lloc el diumenge següent (20 h) al Camp Nou contra la Reial Societat. Dels nous fitxatges no hi haurà el defensa Eric Garcia, que ahir va jugar la final olímpica, però els barcelonistes podran tornar a veure Memphis i, aquest cop, Emerson i el Kun Agüero.

El femení, per primer cop

El partit entre el Barça i la Juventus també tindrà versió femenina. El conjunt que la temporada passada va conquerir el Triple arriba a casa seva després de fer una estada de pretemporada a Alacant (on va guanyar l’Elx per 0-17 en un amistós) i amb la novetat per als espectadors de veure la proposta del nou tècnic, Jonathan Giráldez, substitut de Lluís Cortès. En les files blaugrana, debutaran al Johan Cruyff alguns dels nous fitxatges, com la defensa Irene Paredes.