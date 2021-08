Apropar-se a la ciutat, a la seva gent, al seu teixit associatiu i empresarial i potenciar la marca Manresa. Aquesta és l’estratègia de la campanya de captació d’associats que va iniciar ahir el Centre d’Esports Manresa, anomenada #TrioManresa.

Els promotors de la iniciativa han escollit aquesta denominació pel doble significat que podem donar al mot «trio» Així doncs, d’una banda, pretenen deixar palès que el club se sent orgullós de la ciutat a la qual representa. I de l’altra, volen donar a conèixer la gran novetat de la campanya que endega l’entitat: per la inscripció conjunta de tres associats per a la temporada 2021-22, cadascun obtindrà una rebaixa del 33% en l’import anual de la seva quota, sigui quina sigui la modalitat per la qual opti o que li correspongui.

Un soci antic i dos de nous

Per gaudir d’aquest substancial descompte, l’únic requeriment imprescindible és que un dels membres del tercet ja fos soci del club la temporada passada. Això sí, la tramitació s’ha de fer de forma presencial a les oficines del club situades a l’estadi del Congost, de dilluns a divendres, de 18 a 20 hores fins el proper dimarts, 31 d’agost, i de 17.30 a 20.30 hores a partir de l’endemà, 1 de setembre.

Tal com va emfasitzar el responsable de comunicació del CE Manresa, Francesc Soria, en l’acte de presentació de la campanya, l’agosarat objectiu dels directius de l’entitat és «assolir la xifra de 500 associats, una quantitat a la qual no s’ha arribat mai des que el club va haver de marxar de l’estadi del Pujolet», a meitats dels anys vuitanta. El curs passat, l’entitat va tenir el suport de quasi 300 socis, sense assolir aquesta xifra.

En l’actualitat, el Centre d’Esports Manresa ofereix diferents tipus de carnet de soci a preus molt assequibles. Aquells que volen deixar palès de forma tangible el seu compromís amb el club poden optar per pagar els 130 euros anuals de la modalitat Soci Protector. El Soci Numerari només n’ha d’abonar 65; el carnet adreçat a les persones jubilades comporta una despesa de 45 euros per temporada i l’abonament habilitat per als joves de 18 a 30 anys (Soci Jove), es pot adquirir per tan sols 20 euros. Per últim, el Centre d’Esports Manresa ofereix, per 30 euros, un carnet especial per a col·lectius específics com els exjugadors i exentrenadors de l’entitat, els familiars dels actuals jugadors i les persones vinculades a patrocinadors i empreses col·laborades. Tothom qui es vulgui fer soci aquest curs, sigui quina sigui la modalitat de carnet que li correspongui, pot gaudir del descompte del 33% si decideix adherir-se a l’original i beneficiosa campanya #TrioManresa. En aquest cas, la quota del Soci Numerari passa a tenir un cost anual de 44 euros; el Soci Jubilat a pagar-ne 30 i el Soci Jove, només 14. A més, aquells que puguin optar pel carnet creat per a col·lectius n’abonarien 20.

Un vídeo per presumir de ciutat

La presidenta del Centre d’Esports Manresa Ruth Guerrero i el seu equip de col·laboradors han decidit editar un vídeo per promocionar la campanya #TrioManresa que sembla ideat per presumir de ciutat. El vídeo s’ha enregistrat en dotze indrets emblemàtics de la capital del Bages (el Pont Vell, amb la Seu al fons; el Passeig de Pere III; la Cova de Sant Ignasi; el Centre Cultural el Casino; el Parc de l’Agulla; el Teatre Kursaal; el Mercat de Puigmercadal; l’edifici modernista de la Buresa; la seu de la FUB; la plaça Major; el pavelló del Nou Congost i l’estadi del Congost, seu de l’entitat). En aquest vídeo, editat per la realitzadora manresana Marta Ripollès, amb la col·laboració de Whitecat Studio per a les imatges preses mitjançant drons, gràcies a la predisposició d’Èric Artigas, hi han col·laborat de forma desinteressada 36 persones, des de socis del club fins a jugadors i entrenadors. Entre els participants, destaca la presència de la jugadora santfruitosenca de la AD Rayo Vallecano (Primera Iberdrola) Paula Fernández i del capità del Baxi Manresa, el santpedorenc Rafa Martínez.

L’acte de presentació de la campanya de captació d’associats es va desenvolupar a la placeta situada davant de l’entrada principal de la Cova de Sant Ignasi, una de les grans icones de l’estratègic projecte Manresa 2022. La roda de premsa va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, de Toni Massegú, regidor d’Esports i de Joan Calmet, regidor de Turisme, a més d’una part significativa de la plantilla i del cos tècnic del primer equip del Centre d’Esports Manresa.

Marc Aloy va reafirmar que «aquesta és una ciutat d’esport, de bàsquet, d’atletisme, però també de futbol» i va destacar el salt qualitatiu que ha fet el primer equip del Centre d’Esports Manresa «durant un curs especialment difícil, en el qual no ha pogut gaudir de la calidesa del públic». L’alcalde va animar els aficionats a «baixar a l’estadi del Congost» i va agrair que el vídeo promocional de la campanya #TrioManresa «projecti la ciutat». Per últim, va desitjar que «funcioni» i va expressar el seu anhel que «l’esport continuï bategant ben fort a Manresa».

El regidor d’Esports, Toni Massegú, va fer una valoració «molt positiva d’aquesta iniciativa del Centre d’Esports Manresa i del seu vídeo promocional. Fomentar l’apropament i la identificació del club amb la ciutat és un encert». «Ara només hem d’esperar que la campanya de captació sigui tot un èxit», va concloure. Per la seva part, Joan Calmet, regidor de Turisme, va lloar «el compromís del club amb la promoció dels actius de la ciutat. L’associacionisme esportiu i la pràctica de l’esport tenen una gran capacitat de mobilització de la qual es pot beneficiar Manresa i el conjunt de la ciutadania». Ruth Guerrero, després d’agrair la col·laboració de totes les persones, entitats i institucions que han col·laborat en la realització del vídeo promocional de #TrioManresa, va insistir en el fet que «units, serem més forts». #TriesManresa?