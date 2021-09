Quatre de les cinc formacions de les nostres comarques que aquesta temporada militen a la Lliga EBA, el Tenea CB Esparreguera, el Monbus CB Igualada, el CB Martorell i el CB Navàs Viscola, s’estrenen aquest cap de setmana a la Lliga Catalana EBA.

Obriran el foc competitiu avui, al pavelló de Les Comes (17.45 hores), els conjunts igualadí i esparreguerí, que s’enfrontaran en partit corresponent a la primera jornada del grup 4t. El CB Martorell, integrat en aquesta mateixa agrupació, visitarà demà (19.30 hores) la pista del CB Alpicat. El Grup Via Artés i el CB Navàs Viscola configuren el grup 5è conjuntament amb el CB Vic-Universitat de Vic. Els navassencs visiten avui els vigatans (20.15 hores).

El retorn d’un clàssic a la Lliga EBA

Una dècada d’absència. La crisi econòmica va propiciar la renúncia a la Lliga EBA per raons crematístiques del CB Navàs un llunyà estiu del 2011. Dos lustres després, de la mà del mateix tècnic que va segellar l’històric ascens del 2000, Isidre Suau, el primer equip navassenc culmina el procés de revitalització del bàsquet a la població amb el retorn a una categoria on l’equip bagenc ja era tot un clàssic.

Els CB Navàs Viscola van perdre el decisiu partit de la Final a 4 disputada a Navàs per determinar quin equip de la Copa Catalunya assolia l’ascens, però eren conscients que el segon classificat tenia moltes possibilitats de pujar. Finalment, fins i tot el tercer, la UE Horta, militarà aquest exercici a la Lliga EBA. Per tant, Isidre Suau va iniciar la planificació d’aquesta temporada amb l’objectiu de configurar una plantilla competitiva per «segellar la permanència, per consolidar l’equip» a la nova categoria. El tècnic navassenc ha aconseguit la continuïtat del bloc que va assolir l’ascens i només té una baixa remarcable: l’ala Pieter Batlló, el qual per motius personals ha d’establir la seva residència al Països Baixos.

Per bastir l’equip, Isidre Suau ha incorporat tres jugadors: l’ala navassenc Nil Brià (CB Martorell), l’escorta Eddy Sims (CN Tàrrega) i l’ala-pivot Jordi Oller (CB Martorell). El tècnic navassenc assenyala que «per al club, és un orgull recuperar Nil Brià. A més de les seves qualitats tècniques i coneixement del joc, ens ha d’aportar un plus d’expertesa». Per rellevar Pieter Batlló, Isidre Suau ha optat per incorporar Eddy Sims «un dels màxims anotadors de la Copa Catalunya amb el CN Tàrrega» i espera que Jordi Oller aporti «el seu bagatge com a jugador amb un ampli coneixement de la categoria». Tres peces per complementar el lideratge del base berguedà David Yuste.

Renovació amb talent a Martorell

El CB Martorell es va classificar la temporada passada per jugar les fases d’ascens a la Lliga LEB Plata i va cedir amb l’amfitrió Llucmajor. Jordi Pi assumeix la direcció en solitari d’un equip que ha tingut cinc baixes significatives. Així, a més de Nil Brià i Jordi Oller, s’han compromès amb altres clubs el base cerverí Robert Marsol (Monbus CB Igualada) i l’ala pivot Jordi Pujolreu (CB Vic). A més, un altre ala-pivot, Sergi Solé, ha optat per la retirada. Jordi Pi detalla que el seu primer repte va ser «refer el joc interior de l’equip». El CB Martorell ha determinat incorporar basquetbolistes joves i destres. Tres dels cinc fitxatges, l’ala Eloy Domènech, l’ala-pivot Ferrans Llorens i el pivot Lluís Martos no han complert els 20 anys. «Aquest curs, haurem de practicar un bàsquet més ràpid, més físic, de transicions. Haurem d’accelerar el ritme del joc i jugar a més possessions», reflexiona. El tècnic badaloní espera que Ferran Llorens «assumeixi galons i protagonisme» a la posició de quatre i considera que Lluís Martos, que ha jugat de pivot durant tota la seva etapa formativa «es pot reconvertir en un ala-pivot que sorprengui els oponents amb el seu tir exterior». Defineix Eloy Domènech «és una aposta de futur». Carles Manzanares arriba a l’equip des de la SA Súria «per esdevenir un especialista en defensa», mentre Miquel Aliaga (Tenea CB Esparreguera) ha d’aportar «la capacitat de penetració i de salt que li donen el seu físic privilegiat». La reincorporació del base Iván Llull, després d’haver de fer un parèntesi per la crisi sanitària, i el tàndem que configura amb Albert Valle animen Jordi Pi a afirmar que «hem de lluitar per ser a dalt de tot».

Del bàsquet control al de contracop

L’esparreguerí Òscar Navarro ha entomat el repte de dirigir el nou cicle esportiu que s’inicia al primer equip del Monbus CB Igualada després de la marxa del base manresà Pau Camí, el director de joc igualadí les últimes sis temporades. El manresà s’ha establert a Irlanda. També ha deixat l’equip l’escorta Jaume Torres, de 38 anys, que continuarà la seva carrera al CB Samà Vilanova (Primera Catalana), prop de Sitges, el seu lloc de residència.

Per substituir-los, el Monbus CB Igualada ha incorporat el base Robert Marsol (CB Martorell) i l’ala Nil Baqués (UE Sant Cugat). Òscar Navarro detalla que «Robert Marsol és un excel·lent passador, un jugador amb unes grans condicions físiques que juga al servei de l’equip» i considera que Nil Baqués «és un dels millors ales de la categoria, un anotador completíssim, amb molts recursos». L’esparreguerí treballa per transmutar el joc de l’equip que perdia menys pilotes de la categoria «en un bàsquet de contracop, agressiu en defensa i generós a l’hora d’assistir en atac».

Mantenir la progressió d’un lustre

Aquest és el desafiament del Tenea CB Esparreguera i del seu nou entrenador, el barceloní Carles Espona. Els esparreguerins han millorat any rere any les seves prestacions el darrer quinquenni i aquest estiu han fitxat l’ala Guim Expósito, que jugava a l’Umea BSKT de la màxima categoria sueca, al base Albert Barquets (Boet Mataró) i a l’ala júnior Quico Roig (CB l’Hospitalet). Carles Espona espera que «Guim Expósito esdevingui un dels referents del Tenea CB Esparreguera, destaca «la capacitat d’anotació d’Albert Barquets» i defineix Quico Roig «com un jugador molt complet al qual només li falta adquirir experiència». Amb aquests reforços i la continuïtat del bloc dels últims anys, el Tenea CB Esparreguera anhela competir per accedir al play-off d’ascens.