Quarta posició final i bones sensacions pel que fa al nivell de joc i de cohesió assolits pel conjunt arlequinat. L’Igualada Rigat HC va prendre part, aquest cap de setmana, en el Torneig Internacional Cidade de Porto per tancar la pretemporada abans d’iniciar l’OK Lliga, dissabte.

Els igualadins conformaven el grup B de la primera fase de la competició organitzada pel Clube Infante de Sagres conjuntament amb l’AD Sanjoanense i el Parede FC. Dissabte, en el primer partit de l’agrupació, els jugadors de Francesc Fernández van cedir contra l’AD Sanjoanense (3 a 4), però després es van imposar amb claredat al Parede FC (8 a 5). Atès que l’equip de Sao Joao da Madeira també va derrotar el Parede FC (3 a 2), els anoiencs van finalitzar segons del grup A i es van classificar per jugar el partit pel 3r i 4t llocs, diumenge, a partir de les 16.30 hores, contra el Famalicense AC. Aquest duel va ser molt equilibrat i es va caracteritzar per la intensitat i la competitivitat que van exhibir ambdues formacions. En els darrers minuts, els portuguesos el van decantar al seu favor (5 a 4). Dimarts passat, en partit amistós, els arlequinats van vèncer el CHP Sant Feliu de Codines (OK Lliga Plata) per 6 a 2, amb gols de Marc Carol (2), Gerard Riba (2), Tety Vives i Marc Palau.