L’ascens assolit pel juvenil A del Sala 5 Martorell el juny passat propicia que aquesta temporada tres conjunts de les nostres comarques militin al grup 3r de la Divisió d’Honor Juvenil Nacional, la màxima categoria d’àmbit estatal, atès que els equips del Manresa FS i del Futsal Vicentí van segellar la seva continuïtat a la competició el maig. Regió7 ja va analitzar la pretemporada dels blanc-i-vermells en l’edició del dimarts, 25 d’agost.

La permanència com a prioritat

Un curs esportiu més, el juvenil del Futsal Vicentí és el banderer del club bagenc i la prioritat de l’entitat és certificar, de nou, la permanència a la categoria de la formació que dirigeix, per tercera temporada, el tècnic Alejandro de Pedro.

L’entrenador establert a Terrassa assenyala que «la base de l’equip la configura el mateix grup de jugadors que el curs passat va assolir la primera posició a la Fase per a la permanència». La plantilla santvicentina només ha registrat les baixes dels tres jugadors que han finalitzat la seva etapa formativa (Adri, Terri i Roca). Per compensar-les, Alejandro de Pedro ha incorporat els ales Iván Méndez (Manresa FS) i Dídac Rodríguez (Club Gimnàstic), així com al tanca Iker González (Manresa FS). A més, dos jugadors procedents del cadet, el porter Arnau González i l’ala Zakariyae Nour, s’entrenen habitualment a les ordres del tècnic de Saragossa. El porter Álex Infante; els tanques Izan Baena, Víctor Castillo i Marc Parra; els ales Sergi Bizarro, Karim Lammou, David Ruiz i Guillem Ubach, i els ala-pivots Marc Elvira i Carlos Fajardo integren la columna vertebral de l’equip.

Durant la pretemporada, els santvicentins s’han enfrontat als equips sènior del Futsal Abrera i del CE Collbató (Segona Divisió), així com amb els del CFS Òdena i del FS Sant Cugat (Divisió d’Honor Catalana), amb un balanç de dues victòries, un empat i una derrota.

Retorn amb bones expectatives

Després de dues temporades d’absència, el Sala 5 Martorell recupera el seu lloc a la Divisió d’Honor Juvenil Catalana. Les noves responsabilitats al primer equip d’Iván Calle i Rubén García, el tàndem tècnic que va liderar l’ascens, han propiciat el fitxatge de Pau Mestres, que ha optat per configurar una plantilla àmplia, de 15 membres. La base de l’equip la integren els deu jugadors que hi continuen: els porters Javi Castaño i Cristian Velasco; el tanca Pau Ramírez; els ales Ibai Espinosa, Andy Fernández, Ferran Pedregosa i Pau Pongiluppi, i els pivots Kike Arnaiz, Sergi Yáñez i Matías Leguizamón.

Pau Mestres ha fitxat als tanques Albert Conesa (AE les Corts) i Jordi Gil (CCR Castelldefels), i a l’ala Adrià Mestres (FS Gavà) «jugadors d’un perfil més posicional que han de dotar l’equip d’equilibri en defensa i en atac». Per completar la plantilla, el porter Alejandro Pousa i l’ala Ferran López s’hi incorporen des de la formació juvenil B.

Els martorellencs han signat dues victòries, un empat i dues derrotes en els cinc partits de pretemporada que han disputat. La golejada que van infligir al Covisa Manresa (9 a 0) genera bones expectatives però no modifica el plantejament inicial de Pau Mestres. «El nostre objectiu és consolidar-nos a la categoria sense renunciar a lluitar pels llocs capdavanters».