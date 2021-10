El gimnasta manresà Thierno Boubacar Diallo va competir ahir en dos aparells a la primera jornada de la ronda classificatòria del Mundial que té lloc aquesta setmana a Kitakyushu (Japó) i, amb les notes que va obtenir, en els dos casos entre les vint primeres, va finalitzar la seva tercera presència en un Campionat del Món després de les experiències de Doha 2018 i Stuttgart 2019. Joel Plata i Néstor Abad, companys del bagenc a la selecció espanyola, ocupen la cinquena i la setena posició provisional, respectivament.

Thierno Diallo és un dels gimnastes més joves de l’elit estatal. Tres mesos després de participar per primer cop en uns Jocs, el del club Egiba ha tornat al Japó per disputar el Mundial, del que n’és absent l’estrella de la gimnàstica espanyola, Ray Zapata, plata en terra a la cita olímpica.

El paper de Diallo a Kitakyushu es va centrar en competir en el cavall amb arcs i les anelles: en el primer d’aquests aparells va obtenir una nota de 13.033, essent el 14è, i en l’altre una de 12.386 (17è). Aquests rànquings baixaran avui dimecres quan entrin en acció els representants de seleccions com els Estats Units, Corea del Sud, el Japó i la Gran Bretanya.

Després de la segona jornada, es coneixeran el nom dels 24 classificats per la final individual i els 8 de cadascun dels aparells. En aquest Mundial no hi ha competició per equips.