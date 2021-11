Toni Bou no haurà de fer gaires quilòmetres per intentar revalidar el títol mundial de trial indoor. El pilot de Piera inicia demà dissabte la lluita per obtenir la seva trentena corona universal, sumant els campionats a l’aire lliure i els que es fan sota sostre, a Andorra, i la segona i última prova puntuable es disputarà el 21 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. La pandèmia encara cueja i ha obligat a escapçar el certamen.

Després de sumar el seu quinzè títol mundial a l’aire lliure, el pilot del Repsol Honda Team té ara la possibilitat d’igualar aquesta xifra en la versió indoor, l’anomenat Campionat del Món de X-Trial.

Segons el seu punt de vista,«és una llàstima haver de disputar un Mundial en només dues curses. Sabem que la situació de la covid no ha deixat que hi hagués gaire més possibilitats, és el que ens hem trobat. No hi ha altra opció, però jugar-s’ho tot a dues curses és una mica injust».

El corredor de Montesa afirma que «ens estem preparant al màxim i lluitarem al cent per cent. Normalment, i pel sistema de classificació, l’X-Trial és una competició on t’ho jugues molt al cara o creu, i d’aquesta forma no serà gaire més diferent. Nosaltres lluitarem i el nostre objectiu continua essent el mateix».

La cursa d’Andorra començarà demà a les sis de la tarda i segueix el mateix format que en el 2020. amb dues rondes i una final i una prova pel tercer lloc.