Diferents agens esportius i veïnals van mantenir una reunió amb el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, per traslladar-li la necessitat de dotar de gespa artificial el camp de les Cots, situat al barri de la Font dels Capellans i un dels pocs amb molta activitat on encara hi ha terra a Manresa. El representant municipal es va comprometre a demanar un estudi tècnic per tirar endavant el projecte durant el 2022.

En la trobava hi va haver el representant i col·laborador del CF Font dels Capellans Antonio Antolín Galindo, el president de la Fundació Diapo Moctar Thera, la presidenta de l’Associacio de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, Marina Hosta, el president de l’associació veïnal de la Font dels Capellans, Said Ghoula i el president del CF Font dels Capellans, Salvador Olmedo.

Ara mateix el camp és de sorra, fet que dificulta la pràctica esportiva. El canvi beneficiaria la feina d la Fundació Diapo, dirigida als sectors més desafavorits de la ciutat i que acull 115 federats i 50 nens més que hi entrenen. També afavoriria la tasca del CF Font dels Capellans.