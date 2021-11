El CN Manresa Fibracat va tornar a suar, com en el darrer partit, contra el Cuatro Caminos, per aconseguir la tercera victòria en tres partits d’aquesta temporada, en aquesta ocasió a la piscina del GEiEG, en un duel que va canviar d’amfitrió sobre el que marcava el calendari. No va ser fins al final que Laia Muns va aconseguir el gol que determinava el 8-10 final.

Abans, les gironines havien dominat el primer quart en què només havia anotat Laura Flores per a les manresanes. El partit es va mantenir igualat durant del segon període, amb anotació de Goretti Vadillo, i va ser en el tercer quan les manresanes van trobar el camí del gol. Primer, amb tres anotacions de Judit César i Anna Bisbal, aquesta en dues ocasions. En els darrers vuit minuts, el CN Manresa va assolir dos gols que va retallar Xènia Font. A 24 segons, i en superioritat, Laia Muns va anotar el gol que ho resolia tot.