El jugador de l’AE Sallent Yassir Abbadi, que actua com a ala, forma part de la selecció catalana C-15 que demà debuta en el Campionat del Món, al Paraguai. El certamen pertany al futbol sala que no està vinculat a la FIFA i, per això hi participa Catalunya.

El conjunt que entrena Ammar Mohadr s’estrenarà demà en el grup A davant el Canadà (22 h, hora catalana), el diumenge s’enfrontarà al Brasil (23.30 h) i dilluns clourà la primera fase contra Mèxic (23.30 h). Els tres partits es jugaran a Ciudad del Este.

En el grup B hi ha Colòmbia, Argentina, Bolívia i Pakistan, i en el C Paraguai, Equador, Uruguai i els Estats Units. Els dos primers i els dos millors tercers es classificaran per als quarts de final. El torneig, ajornat per la pandèmia, és per a jugadors de fins a 16 anys, per no deixar fora els que hi haurien pogut ser l’estiu passat.