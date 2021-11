Els jugadors del Baxi Manresa Dani Pérez i Yankuba Sima van contribuir ahir a la victòria de la selecció espanyola davant Georgia, que va trobar a faltar Shengelia, absent per unes molèsties físiques al genoll, per un clar 89-61, en la segona jornada de la fase de classificació per al Mundial del 2023. Com divendres davant de Macedònia del Nord, el conjunt que dirigeix Sergio Scariolo es va mostrar molt superior al seu rival.

Sima va ser un cop més un dels puntals del conjunt espanyol, ja que va fer 10 punts i va agafar 8 rebots en poc més de 18 minuts en pista, amb una valoració de 17, la més alta de la selecció. Juntament amb Fran Guerra (8 punts i 7 rebots), van dominar la pintura i no van donar opció als pivots georgians. Dani Pérez va tenir ahir menys presència que el seu company d’equip i va sumar 2 punts i 2 assistències a l’èxit col·lectiu.

Geòrgia venia de guanyar Ucraïna per 88-83, però jugadors com McFadden (14 punts), del Múrcia, i Shermadini (21 punts i 9 rebots), del Lenovo Tenerife, no van poder evitar l’exhibició de l’esquadra hispana.