La insospitada incursió del Barça a la segona divisió europea tindrà un debut estel·lar. El Nàpols de Luciano Spalletti, quart classificat a la Lliga italiana, serà el rival dels homes de Xavi als 16ns de final de l'Europa League en aquesta temporada convulsa en que l'equip s'està començant a reconstruir després del comiat de Messi. El partit d'anada tindrà lloc el dijous 17 de febrer i la tornada una setmana després, el dia 24, i en ambdós casos encara s'ha de decidir si el partit es jugarà a les 18.45 h o a les 21 h.

L'última vegada que blaugranes i napolitans es van veure les cares el món estava entrant en pànic per culpa de la pandèmia. El 25 de febrer del 2020, el conjunt aleshores entrenat per Quique Setién va visitar San Paolo en l'anada dels vuitens de la Champions. Itàlia encara no havia tancat del tot les seves fronteres i el matx va acabar amb empat (1-1) gràcies als gols de Mertens i Griezmann. La tornada, prevista per al 18 de març, es va ajornar perquè el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma a partir del dia 16, amb el conseqüent confinament de la població.

L'eliminatòria es va acabar el 8 d'agost en un Camp Nou buit. El Barça va guanyar per 3-1, amb dianes de Lenglet, Messi i Suárez (penal) i es va classificar per a la bombolla de Lisboa, on el club va patir un ridícul històric en perdre per 2-8 contra el Bayern de Munic a la ronda de quarts.

El Barça no ha jugat mai l'Europa League perquè l’última vegada que no va arribar a les eliminatòries de la Lliga de Campions va ser la temporada 2000-01, i en la 2003-04 no es va classificar per a la primera competició continental perquè a la lliga espanyola 2002-03 va acabar en sisè lloc. En ambdues ocasions, el seu destí va ser l’extinta Copa de la UEFA, un torneig que no va guanyar mai.

Quarts a la Sèrie A italiana

El Nàpols ocupa a hores d'ara la quarta posició a la Sèrie A italiana, amb 36 punts, per darrera de l'Inter (40), el Milan (39) i l'Atalanta (37), després d'encadenar tres ensopegades: empat 2-2 al camp del Sassuolo i derrotes a casa amb l'Atalanta (2-3) i l'Empoli (0-1). Després d'un inici de temporada imponent, en el que va liderar la lliga, ara ha baixat una marxa la seva velocitat però continua essent un dels grans aspirants a guanyar l'Scudetto.

El migcampista Fabián Ruiz, el central senegalès Kalidou Koulibaly i el davanter nigerià Victor Osimhen es van perdre els últims partits per lesió, però, si no hi ha sorpreses, haurien d'arribar llestos a la doble cita amb el Barcelona.

Koulibaly, un dels millors centrals d'Europa, lidera habitualment una defensa sòlida. Amb el senegalès al camp, només va rebre sis gols en tretze partits. Sense ell, no va guanyar cap dels seus últims tres, rebent sis gols en 270 minuts.

Fabián és cada vegada més decisiu al centre del camp. Ho és per dirigir el ritme de joc i també a nivell de gols. Ja va marcar cinc gols i va donar dues assistències claus per mantenir el Nàpols en la baralla pel títol.

I, en el 4-3-3- de Spalletti, el líder ofensiu és Victor Osimhen, el fitxatge més car de la història del Nàpols, en costar la seva fitxa 70milions d'euros per arrabassar-ho al Lille el 2020.

El nigerià, actualment de baixa per una fractura de pòmul, està apurant la seva recuperació per tornar a aportar la seva potència, velocitat i gols al seu equip. De moment n'ha signat nou, quatre d'ells en la Lliga Europa. A ell se suma una davantera rica de talent, amb Lorenzo Insigne, el mexicà Hirving Lozano, Matteo Politano o el belga Dries Mertens.

Plantilla construïda per ser competitiva tant a Itàlia com a Europa, el Nàpols també compta amb un centre del camp dinàmic, en el que el camerunès Frank Zambo Anguissa i el polonès Piotr Zielinski solen acompanyar Fabián.

El colombià David Ospina és el meta titular de Luciano Spalletti, a qui prefereix per davant d'Alex Meret.

Decidit a barallar fins al final per un títol de lliga que li falta des de 1990, el Nàpols també encara la Lliga Europa amb ambicions de títol.

Tots dos trofeus ja figuren en el seu palmarès i es remunten a la gloriosa època de l'argentí Diego Armando Maradona, llegenda eterna del club napolità, i doble ex, en haver jugat a Nàpols de 1984 a 1991.

Des de l'any passat, quan Maradona va morir, el club meridional va canviar el nom del seu estadi de Sant Paolo a Estadi Diego Armando Maradona, en el que també es va situar una estàtua de l'astre argentí.

El Nàpols arriba a la cita del Barcelona després d'avançar com a segon classificat del seu grup, guanyat pel Spartak Moscou.

Els homes de Spalletti van segellar el bitllet pels setzens de final en l'última jornada, gràcies a un triomf en l'última jornada contra el Leicester anglès, eliminat.

Vuit eliminatòries i vuit rivals que esperen als 8ns

El Barça jugarà els 16ns procedent de la Lliga de Campions, com la resta d'equips que han acabat tercers en els seus grups de la principal competició europea. En aquesta ronda, però, només hi ha vuit partits: Sevilla-Dinamo Zagreb, Atalanta-Olympiakos, Leipzig-Reial Societat, Barça-Nàpols, Zènit-Betis, Borussia Dortmund-Rangers, Sheriff-Braga i Porto-Lazio. Tots ells són, o bé els tercers de la Champions o bé els segons de la fase de grups de l'Europa League.

Els vuit campions dels grups de l'Europa League accedeixen directament a 8ns: Olímpic de Lió, Mònaco, Spartak de Moscou, Frankfurt, Galatasaray, Estrella Roja, Bayer Leverkusen i West Ham United.

La final tindrà lloc a l'Estadi Ramon Sánchez Pizjuan de Sevilla el dia 18 de maig del 2022.