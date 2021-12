Escàndol majúscul a Nyon, la seu on la UEFA ha realitzat aquest migdia el sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Una errada amb les boles sobre els possibles rivals que li podien tocar al Vila-real i l'Atlètic de Madrid ha motivat una queixa d'aquests clubs que obliga la institució rectora del futbol europeu a tornar a repetir l'acte. El nou sorteig es farà a les 15 h.

El sorteig ha començat amb l'emparellament afortunat del Madrid, a qui li ha tocat el Benfica. Després, ha sortit la bola del Vila-real i, com és pertinent, un representant de la UEFA ha agafat les boles dels possibles rivals de l'equip que ha sortit prèviament i les ha introduït a la cassoleta on l'exjugador Andrei Arshavin, ambaixador de la final que tindrà lloc el 28 de maig a Sant Petersburg, ha tret la bola del Manchester United, un rival que no podia emparellar-se amb als groguets perquè ja es van enfrontar a la fase de grups.

Després de l'astorament inicial, Arshavin ha tret una altra bola amb el paperet a dins del Manchester City. I el sorteig ha continuat, deparant aquests altres sis emparellaments: Atlètic Madrid-Bayern Munic, Salzburg-Liverpool, Inter-Ajax, Sporting Club-Juventus, Chelsea-Lille i París Saint Germain-Manchester United.

Però tal i com s'ha vist a les imatges, també s'ha introduít a la cassoleta dels rivals dels matalassers la bola del Liverpool, que tampoc podia tocar a l'equip de Simeone perquè ja van ser rivals a la fase de grups. Un despropòsit que ha dut la UEFA al carreró sense sortida d'haver de repetir el sorteig, amb la possiblitat que, ara, al Madrid li toqui un rival molt més dur com ho serien el Chelsea o el PSG.

Els partits d'anada es disputaran els dies 15, 16, 22 i 23 de febrer, i els de tornada els dies 8, 9, 15 i 16 de març.

El gran absent del sorteig és el Barça, que no quedava fora de les eliminatòries des de la campanya 2000-01. En aquella ocasió, l'equip va ser superat en la fase de grups pel Milan i el Leeds, i el Bayern es va proclamar campió en derrotar el València a la tanda de penals de la final. En el curs 03-04, els blaugrana van disputar directament la Copa de la UEFA perquè no van assolir el pas a la Champions. Des d'aleshores, l'equip ha conquerit 4 títols (2006, 09, 11 i 15) i ha jugat les semifinals en cinc ocasions.