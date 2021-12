Els organitzadors de la Sant Silvestre de la Seu d’Urgell van informar ahir de la cancel·lació de la prova prevista per a aquest any, que tornava a ser memorial Marc Peña Turet, a causa de la situació derivada de l’augment de casos de covid. La prova física es farà més endavant, però no s’ha volgut perdre’n l’esperit i s’ha mantingut el format virtual que ja es va utilitzar ara fa un any. D’aquesta manera, del 28 al 31 de desembre es podrà fer la recollida de samarretes o barrets al Palau d’Esports, de 10 a 2 i de 5 a 8 (el 31 només en horari de matí) i es podran fer els 3,6 quilòmetres de la cursa quan es desitgi. Cal fer-se una foto i enviar-la a santsilvestrelaseu@gmail.com, a part de penjar-la a Facebook o Instagram i etiquetar-la. Per a més informació, santsilvestrelaseu.com.