El director adjunt de la Fundació Althaia i director de la Clínica Sant Josep de Manresa, el doctor Albert Estiarte, ha estat guardonat amb la Insígnia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol (COE) per la seva «contribució al coneixement i la difusió de l'esport olímpic en general, i espanyol en particular». La distinció es concedeix després que la Real Federación Española de Natación (RFEN) proposés el nom d'Estiarte al COE, qui decideix a través d’un comitè de distincions quines persones són mereixedores d’aquest guardó.

Una vida vinculada a l’esport

El Dr. Albert Estiarte, metge especialitzat en medicina interna, és el metge de les seleccions absolutes de waterpolo des del 1988. Des de Barcelona’92, no ha fallat mai a uns Jocs Olímpics. Tòquio 2020 la seva vuitena participació en aquest esdeveniment mundial on va viure moments tan rellevants com la recent medalla de plata aconseguida per la selecció femenina. Altres grans moments són la medalla d’or masculina d’Atlanta ’96, la plata de Barcelona 92’ o els bons resultats als campionats del Món de Gwangju 2019.

Durant la seva joventut, va ser un destacat jugador de waterpolo al CN Manresa i va compaginar els estudis de medicina amb la competició, culminant així les seves dues grans passions.

Actualment, combina les tasques de metge de la selecció amb la direcció adjunta de la Fundació Althaia i la direcció de la Clínica Sant Josep de Manresa. És, precisament a la Clínica, l’espai mutual i privat de la Fundació Althaia, on va impulsar la creació del CIMETIR, el Centre de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació. Al CIMETIR de la Clínica Sant Josep s'ofereix una atenció integral als esportistes amb consultes de traumatologia, sala de rehabilitació i altres serveis complementaris que han fet que el seu Centre de Medicina de l’Esport sigui considerat de màxima categoria, amb un nivell 3, pel Consell Català de l’Esport.