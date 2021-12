El proper rival del Baxi Manresa en qualsevol de les dues competicions en les que actua, el Barça, està tenint aquesta setmana problemes amb els casos de covid. Si abans de Nadal es va declarar el cas de l’exjugador del Manresa, el pivot targarí i capità dels blaugrana Pierre Oriola, ahir el club va anunciar la baixa pel mateix motiu de l’escorta Kyle Kuric. Segons el Barça, Kuric tenia símptomes lleus, va donar positiu en un test d’antígens que es va fer diumenge i va confirmar aquesta mostra en una PCR dilluns.

El Barça ja va reportar fa quinze dies el positiu del nord-americà Nigel Hayes-Davis, que es va haver de quedar deu dies a Atenes fent quarantena, i ara arriben els de Pierre Oriola i Kyle Kuric que, per tant, tenen complicat, sobretot en el segon cas, poder jugar el partit contra el Baxi.

Els positius al conjunt blaugrana arriben en una fase complicada de la temporada. Aquesta setmana encara ha d’afrontar dos partits, un d’Eurolliga a la pista del Bitci Baskonia, que es juga demà, i l’altre diumenge, el clàssic a la pista del Reial Madrid. Caldrà veure si aquest es pot disputar, ja que els blancs han donat a conèixer fins a deu casos aquesta setmana i se’ls han cancel·lat dos partits, el de lliga de dilluns a Badalona i el d’Eurolliga d’avui a la pista del Fenerbahçe. No seria estrany, per tant, que s’ajornés el de diumenge.

Pel que fa al Barça, a més de les presumibles baixes de Kuric i Oriola per covid, cal afegir-hi les de Calathes, Higgins i Abrines per lesió, motiu pel qual ni el conjunt de Jasikevicius, ni el Baxi, que acabarà de sortir del seu brot i haurà perdut ritme de competició, no estaran en el seu millor moment.

Els estralls per la covid segueixen. Ahir, per exemple, va caldre endarrerir el Casademont Saragossa-Baskonia per un positiu en els bascos.