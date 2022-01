El neguit propi d’un debut i la satisfacció per haver respost a les expectatives: així va ser ahir l’estrena del fruitosenc Carles Checa en el Ral·li Dakar, que es va posar en marxa un any més a l’Aràbia Saudita amb una etapa pròleg de 614 km entre Jiddah i Hail dels quals només 19 van ser cronometrats. Avui es corre la segona part de l’etapa inaugural, amb 514 km (333 km de tram especial) amb sortida i arribada a Hail.

«No negaré que la primera presa de contacte amb el Dakar, disputant els primers quilòmetres cronometrats, no ha estat exempta d’un cert nerviosisme», va reconèixer el pilot bagenc després de portar el seu Optimus –copilotat per Ferran Marco– a la meta en la posició 42, just una plaça darrere de Laia Sanz i quatre davant de l’olianès Isidre Esteve. «Tot i això, estic satisfet, ja que el Ferran i jo ens hem entès a la perfecció i tot ha sortit més o menys com estava previst», va afegir l’excorredor de motos.

L’etapa va servir per establir els primers cronòmetres i perquè els 10 primers cotxes i les 15 primeres motos van obtenir el dret a escollir l’ordre de sortida de l’etapa d’aquest diumenge. El pilot qatarià Nasser al-Attiyah (Toyota) es va imposar amb un marge de dotze segons sobre el madrileny Carlos Sainz, que enguany porta un innovador Audi híbrid.

L’osonenc Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), que té de copilot l’odenenc Àlex Haro, va finalitzar setè, i Lucio Álvarez i l’igualadí Armand Monleón (Overdrive Toyota) van ser 13ns, una plaça davant de Stéphane Peterhansel. El francès, que ha guanyat el Dakar 14 vegades, 8 d’elles en cotxe, va perdre 1 minut i 12 segons.

Carles Checa va cedir 2.41. «És massa aviat per fer valoracions, el tram especial era molt curt i els resultats no són significatius», va declarar el bagenc: «A partir d’ara, ja serà diferent i començarem a veure on som, tot i que tinc molt clar que, en una cursa d’aquestes característiques, cada dia és disferent i les expectatives les has de plantejar etapa a etapa. És cert que he estat en els temps dels meus companys d’equip i això és un bon senyal».

Per la seva part, Isidre Esteve va comentar després de l’etapa que «les sensacions sempre són bones quan comences un Dakar, i encara més en una edició com aquesta, on hi ha tanta competitivitat i en què s’ha introduït un canvi tecnològic molt important per al futur». L’olianès es referia a la progressiva introducció dels combustibles de baixes emissions. El Toyota Hilux que condueix fa servir un nou ecocombustible amb baixa petjada de carboni. Sobre l’etapa, Esteve va dir que «hi havia alguns punts de navegació complicats, però el Txema Villalobos ho ha brodat i ha encertat en totes i cadascuna de les decisions que ha hagut de prendre».

En la categoria de motos, Marc Calmet (Rieju), de Guardiola de Berguedà, va començar tranquil i va fer el 74è, mentre que Gerard Farrés va ser 11è en la categoria de buguis. En camions, Marc Torres i Albert Llovera ocupen el lloc 55.

L’arena farà acte de presència avui en una etapa que transcorre pel nord del país i que, no obstant això, encara manté un traçat de pistes. Tampoc faltaran les dificultats de navegació i, per aquest motiu, la feina dels copilots serà clau.