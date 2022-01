A punt de fer 43 anys, Gerard Farrés és a punt de sumar el seu tercer podi al Dakar. Va ser tercer en motos, el 2017, i segon en buguis dos anys més tard. Per a algú que ja suma quinze participacions a la cursa des del 2006, any en què va ser el millor debutant sobre dues rodes, representa un palmarès a tenir en compte. Però, parafrasejant un concurs televisiu d’actualitat, Farrés encara no pot dir blat. Li falten dues etapes, una de les quals és particularment perillosa, la d’avui.

Els 346 quilòmetres d’especial del tirabuixó amb sortida i arribada a Bisha es presenten, segons els organitzadors, com la jornada més difícil del Dakar 2022. Les dunes, de totes les mides i textures, poden fer variar qualsevol classificació. Farrés, això sí, ho té bé. Per guanyar la cursa necessitaria una avaria o un accident del seu company d’equip Austin Jones. Ahir, ell va superar el seu màxim rival pel segon lloc, el polonès Michal Goczal, i el tercer, el lituà Rokas Baciuska, acompanyat d’un altre català, Oriol Mena, és a més de vint minuts. La navegació del melillenc Diego Ortega, clau fins ara, ho ha de tornar a ser per superar el tràngol d’avui i començar a celebrar l’èxit en buguis.

Els històrics manen en cotxes

La jornada d’ahir va representar també un bàlsam per l’equip Audi en cotxes. Doblet entre els dos històrics de la marca alemanya, Stéphane Peterhansel i Carlos Sainz. El primer va sumar el seu triomf d’etapa número 49 i es troba a una d’Ari Vatanen. En la general, molt desastrosa hauria de ser la jornada d’avui per a Al-Attiyah perquè el qatarià no deixés sentenciada la seva quarta victòria i desè podi en total. Es van refer Álvarez i Monleón, que poden acabar encara entre els vint millors, i la resta dels nostres no van tenir gaires problemes.

On la cursa encara no ha dit la seva última paraula és en la categoria de motos. Cinc pilots de quatre marques diferents lluitant pel triomf és el desig de qualsevol organitzador i és el que succeirà avui. En els darrers dies s’han anat alternant en el lideratge Sam Sunderland i Adrien van Beveren, i ahir li va tocar el torn al francès, que va ser qui va sortir menys penalitzat del dia. Ell i Joan Barreda, que ja en té prou amb la lesió a la clavícula que arrossega des de la setmana passada, però que és cinquè, ahir va ser tercer de l’etapa i encara aspira a tot.

En tota aquesta lluita, l’únic aspirant de KTM, la marca que fins fa poc exercia un monopoli total de triomfs, és l’austríac Matthias Walkner. Es troba lluny dels millors. Si guanyés, seria el triomf també per a Jordi Viladoms i Marc Coma, homes forts en la direcció de la marca austríaca.