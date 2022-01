La jugadora blaugrana Alexia Putellas, ha estat guardonada amb el The Best de la FIFA a la millor jugadora de 2021, premi que suma a la Pilota d'Or que va guanyar a la fi de novembre.

Sergio Busquets ha entregado el premio #TheBest a Alexia Putellas. De capitán a capitana pic.twitter.com/RlmI85JwiP — Maria Tikas (@MariaTikas) 17 de enero de 2022

La futbolista de Mollet del Vallés, de 27 anys, va rebre el suport majoritari de capitans, seleccionadors, periodistes i aficionats després d'un any autènticament de somni, en el qual s'ha proclamat campiona de la Lliga de Campions, de la Primera Iberdrola i de la Copa de la Reina amb un paper estel·lar, com també amb la selecció espanyola de Jorge Vilda, que ha completat un 2021 ple de victòries sense encaixar cap gol.

🇪🇸| #AlexiaPutellas es la primera española en ganar el Premio #TheBest a la Jugadora de la FIFA! https://t.co/CAHo2pqk8N — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 17 de enero de 2022

Putellas, que succeeix en el palmarès del guardó a l'anglesa Lucy Bronze, ja havia estat premiada com a millor migcampista d'Europa per part de la UEFA i millor jugadora per l'organisme continental, així com amb el Globe Soccer Awards.

En aquesta ocasió, com en la Pilota d'Or, va superar a la seva companya Jenni Hermoso i a l'australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea anglès. D'aquesta manera, es converteix en la primera futbolista espanyola -tant en categoria masculina com femenina- que obté el premi The Best.

La catalana, que s'ha declarat "molt feliç", ha volgut agrair especialment a totes les seves companyes, perquè "això és de totes". "Sens dubte això farà que segueixin amb la mateixa motivació o més per aquest any. Espero que tinguem una altra vegada moltíssim èxit", ha apuntat.

"A Espanya hi ha moltíssim talent", ha asseverat Putellas, qui ha apuntat que "el que feia falta era treballar i temps perquè això no és fruit de mesos ni de dies. És per molts anys de treball".