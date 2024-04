Pedro Martínez: «La prioritat ha de ser jugar bé»

Des de fa setmanes, l’objectiu de la temporada del Baxi Manresa ha canviat. Ara, entrar al play-off és una opció més que factible, i és per aquest motiu que el duel contra el València Basket d’avui és transcendental. Per recuperar la vuitena posició després de la victòria del Baskonia i, sobretot, per deixar enrere la mala dinàmica que arrossega aquesta segona volta a casa, on només han aconseguit dues victòries. Un balanç pobre, sobretot si es compara amb temporades anteriors, on el Congost era un fortí.

Dels darrers cinc enfrontaments disputats al pavelló manresà, els de Pedro Martínez només n’han transformat en victòria un, contra Gran Canària. Un fet que topa de manera frontal amb els partits disputats com a visitant, on els de la capital del Bages s’han endut el triomf en els sis darrers duels.

Una circumstància, però, que no preocupa en excés al tècnic barceloní del Baxi, que prioritza mostrar un bon nivell de joc: «sembla que tenim menys confiança a casa que com a visitants, però la nostra temporada demostra que l’important és jugar bé, i que si perdem, ha de ser per mèrit del rival, com la setmana passada contra l’Andorra».

Els darrers resultats han comprimit la classificació, sobretot les places entre el quart i el novè, amb només tres victòries, quan resten quatre jornades per concloure el curs.

És per això que el tècnic qualificava «d’il·lusió» ser un dels vuit primers, expressant que «no pot ser una decepció no classificar-nos». En aquest sentit, deixava clar que malgrat que l’objectiu sigui ser a la fase pel títol, la voluntat de l’equip és «la de quedar el més amunt possible». I, per tant, un triomf davant del València, «ens donaria moltes opcions».

Malgrat que fins a la darrera jornada els valencianistes regentaven la setena posició, els darrers resultats els han impulsat fins a un quart lloc que intentaran consolidar a Manresa. Una posició que els donaria avantatge de camp en les eliminatòries de quarts de final, que es juguen al millor de tres partits.

La dinàmica positiva dels de la capital de la Comunitat Valenciana ve acompanyada de l’arribada a la banqueta de Xavier Albert en substitució d’Álex Mumbrú. Amb qui només coneixen el triomf en els tres partits que ha disputat, derrotant a dos rivals directes com Bakonia, i Tenerife a la Fonteta, i arrencant un triomf a Granada.

Per a Pedro Martínez, la clau per a poder competir el partit resideix en controlar l’enorme capacitat física valenciana. Una superioritat que demostren en l’agressivitat en la pugna pel rebot ofensiu. Un apartat clau, sobretot tenint en compte que els permet gaudir de segones opcions i més llançaments. Una circumstància que, en principi, limitarà lleugerament la capacitat de rotacions interiors de l’equip. Així ho definia el tècnic del Baxi: «els nostres jugadors ala-pivots que poden jugar de pivots, segurament s’hauran de limitar a jugar a la seva posició, i al mateix passarà amb els nostres exteriors una mica més grans, que a vegades situem a la posició de quatre».

En l’apartat ofensiu, l’entrenador barceloní del conjunt bagenc mostrava especial interès a reduir el nombre de pèrdues de pilotes. En aquest sentit, però, qualificava de diferent cada pilota perduda: «no totes són iguals, acceptem els errors quan es tracta de jugades on intentem sortir amb velocitat al contraatac, però no ens podem permetre errades en el joc en estàtic, sobretot perquè acostumen a acabar amb cistelles ràpides i còmodes del rival».