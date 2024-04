Remuntada i a la final de Bilbao (0-2)

El Barça serà a la final de la Lliga de Campions del 25 de maig a Bilbao. Ha guanyat 0 a 2 al Chelsea a Stamford Bridge i ha rumuntat el 0 a 1 de Montjuïc de fa just una setmana. Serà la cinquena final de la història de l’equip femení del FC Barcelona. El seu rival sortirà de l’altra semifinal que juguen demà el PSG i l’Olympique de Lió, amb avantatge de les lioneses per 3 a 2.

Les alineacions de Chelsea i Barça han presentat dues novetats notables. La baixa de Maira Ramírez al Chelsea, la seva jugadora més perillosa, i l’entrada de Bronze al lateral dret que ha desplaçat Rolfö a l’extrem esquerre i ha deixat Mariona a la banqueta.

Sortida intensa dels dos equips amb la pressió alta, que ha dificultat el control i les possessions llargues per poder trenar jugades. Calia pausa, però no hi ha hagut ningú que fos capaç d’imposar-lo. Passaven els minuts, i semblava que només el desgast físic o un gol podia transformar el ritme.

L'ha fet Aitana i força aviat, al minut 25, amb un xut creuat amb la dreta des de dins de l’àrea que ha rebotat en Buchanan i ha allunyat la pilota de l’estirada de Hampton.

Ha estat un Barça reconeixible, que ha tancat les londinenques a la seva àrea. Graham Hansen ja havia provat Hampton un parell de minuts abans i una centrada seva, després d’una combinació amb Aitana, ha estat a punt de rematar-la Salma per fer el 0 a 2.

Ha semblat que les blaugrana podien trencar el partit i consumar la remuntada. Però, les londinenques, que havien dit que aquest era el partit més important que havien jugat fins ara, empeses per un Stamford Bridge sense un seient buit, s'han refet de seguida. Al 31, Leupolz ha xutat el travesser quan semblava que l’empat era inevitable, i cinc minuts després Cata Coll ha enviat a córner un xut de Macario que entrava ajustat al seu pal dret. Les angleses no han abaixat el ritme, i a les blaugranes els convenia el descans.

Han tornat bé del vestidor, les blaugrana. Amb possessions llargues han aconseguit temperar l’ímpetu de les blues. L’eliminatòria ha estat igualada i el partit de tornada, també. Cada cop que les de Hayes han aconseguit prendre la pilota a les blaugrana i accelerar, han creat perill. Nüsken ha tornat a enviar un xut a la base del pal, amb Cata Coll batuda.

Si el gol ha canviat l’escenari perquè havia tret pressa a les blaugrana, l’expulsió de la central Buchanan amb només cinc minuts, del 54 al 59, encara la trasnformat més. Hayes ha retirat Macario i ha fet entrar Reiten, ordenant un replegament heroic. El joc s'ha desplaçat a camp londinenc. Giráldez ha fet sortir Mariona i ha tornat Rolfö al lateral. El Chelsea s’estirava així que podia i li ha recordat al Barça que no podia fiar-se de ser-ne una més. Amb tot, la impressió era que si algú havia de marcar, era alguna de les blaugrana.

L'han fet de penal. Entre Carter i Lawrence han fet Aitana i Rolfö ha marcat el 0 a 2 que remuntava l’eliminatòria. Les blaugrana havien convertit el partit en un rondo.

