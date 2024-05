Un acord amb Ómnium porta cinema infantil en català de franc a Puigcerdà

Un acord entre l’Ajuntament i Ómnium Cultural permetrà projectar cinema infantil en català gratuïtament a Puigcerdà. El programa de projeccions es farà a través del programa CineXic impulsat per a Ómnium Cultural, el qual té per objectiu «posar en marxa un circuit estable d’espais de projecció que aposten per fer una programació regular de cinema familiar en català», segons han explicat des del consistori. Així, la primera pel·lícula que es projectarà dins del projecte CineXic serà ‘Ratolins i guineus’, el dissabte 11 de maig a les sis de la tarda a la Sala de Convencions del Museu Cerdà. CineXic és un programa d’impuls a la difusió de cinema infantil europeu en català̀ arreu del territori. El projecte se suma al engegat per l’Ajuntament de Bellver amb el circuit Gaudí de cinema català que també programa pel·lícules, en aquesta ocasió de pagament, a la sala d’actes del centre cívic del poble. El projecte inclou un vessant pedagògic, de manera que les pel·lícules seleccionades garanteixen un contingut apte i adient per la transmissió de valors en els infants. La cartellera que es projectarà a Puigcerdà es pot consultar a través de la pàgina web de Cinexic.