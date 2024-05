OPA hostil a Banc Sabadell

La direcció del BBVA ha posat la proa per comprar Banc Sabadell i ha fet pública una OPA hostil, oferint una acció de nova emissió per cada 4,83 accions del banc català. La decisió ha estat presa després que la direcció del Sabadell rebutgés l’oferta que la direcció del BBVA li va fer fa uns dies. Si el 50% dels accionistes de Banc Sabadell acceptés l’oferta el BBVA es convertiria en el segon banc espanyol, darrere del Santander, i en el tercer banc europeu per capitalització.

Per tal que l’operació tiri endavant caldrà que els accionistes del Sabadell acceptin les condicions proposades i que el Banc Central Europeu la validi. Si l’operació s’arriba a fer, desapareixerà una altra entitat financera catalana que, com les caixes d’estalvi, serà absorbida per un banc que aspira a convertir-se en un dels més grans d’Europa. De moment, tant el govern de la Generalitat com el govern central s’hi han mostrat contraris i Foment del Treball, també, perquè la fusió perjudicaria les Pimes catalanes.

La realitat és que la concentració bancària no ha beneficiat Catalunya; ni les empreses ni els particulars no tenen millor servei que el que tenien quan hi havia moltes més entitats financeres, especialment les caixes d’estalvi, que actuaven localment, amb una atenció molt personalitzada i amb una obra social que revertia en el territori. Molta gent enyora Caixa Manresa o Caixa Manlleu que, quan van ser absorbides, es va dir que els usuaris tindrien els mateixos serveis i que s’ha pogut comprovar que no és així i, per tant, és lògic que ara es miri amb recel la desaparició d’una altra entitat financera catalana.