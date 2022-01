Pedro Martínez recalcava, després del partit, la distància entre el joc del seu equip a l’inici i al final. Segons ell, «hi ha hagut una diferència important entre la nostra defensa de la primera part i la de la segona. A l’inici no hem tingut una bona agressivitat. Ens ha fallat el ritme i la pressió sobre la pilota, que venia llastat perquè en atac teníem massa ansietat, no ens passàvem bé la bola i depeníem de decisions individuals. Ells ho han aprofitat. Però cal destacar les entrades de Luke Maye i Dani García, els primers que han aconseguit fer canviar el nostre ritme defensiu. A la segona part, hem pogut córrer més, rebotar millor i trencar el partit».

Referit a les seves advertències del principi de la setmana passada sobre una possible relaxació després de vèncer el Barça, va ser sincer en declarar que «sort que no tenia el mòbil a la mà, perquè en els primers minuts hauria pogut fer una piulada recordant que podia passar això. Afortunadament, els jugadors de la banqueta, com Francisco i Rafa Martínez, han ajudat a fer canviar el nostre ritme defensiu i hem d’estar contents de la segona part. Però també hem de tenir un cert esperit crític i pensar que cal sortir amb un punt més d’intensitat de cara als propers partits».

Per la seva banda, el tècnic segovià dels canaris, Porfi Fisac, va declarar que «el partit té un just guanyador perquè ells han aguantat el ritme durant els quaranta minuts. Nosaltres hem intentat aguantar una mica el joc que ells estan fent, però en l’últim quart ens han passat per damunt perquè en les condicions en què arribàvem, amb un sol entrenament, era complicat».