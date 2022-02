El Grup Via CB Artés va perdre de pallissa davant del poderós líder Barça (49-81), després d’un últim quart molt fluix.

El conjunt bagenc va començar millor en els primers compassos i va aturar l’ofensiva blaugrana en els primers deu minuts, 15-10. En el segon període el nivell d’encert visitant va augmentar i els artesencs van veure com el Barça capgirava el marcador al descans 28-32. A la represa la dinàmica no va canviar. Els blaugranes van portar el pes del partit i van obrir un còmode forat de vuit punts al final del tercer període. En el decisiu quart, el Grup Via CB Artés va desaparèixer. Els locals no van estar encertats i els visitants van esclafar amb un contundent parcial de 9-33. Al final del partit els artesencs van cedir per un marcador molt ampli, 49-81.

La setmana vinent el Grup Via CB Artés visitarà la pista del Quart, equip que té un balanç de cinc victòries i vuit derrotes.