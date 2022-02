Un nou desafiament futbolístic amb una recompensa doble: mantenir-se en competició a la UEFA Europe League i consolidar la millora en el joc mostrada en les dues darreres confrontacions, tot i l’empat a u al Camp Nou contra el conjunt italià. El Barça encara avui, a partir de les 21 hores, el decisiu partit de tornada dels setzens de final de la Europa League al Diego Armando Maradona Stadium de Nàpols. Vèncer o acomiadar-se de la competició continental. No hi ha alternativa.

Les estadístiques assenyalen que els amfitrions han decantat al seu favor les vuit eliminatòries UEFA en les quals van assolir un empat en el partit d’anada, quan aquest es va jugar a camp contrari. El tècnic del FC Barcelona, Xavi Hernández, va desplaçar tots els jugadors disponibles a la capital de la Campània. Només es van quedar a la Ciutat Comtal els lesionats Sergi Roberto, Lenglet, Memphis Depay i Ansu Fati i el lateral Dani Alves, no inscrit a la competició. L’entrenador egarenc va reflexionar en la roda de premsa prèvia que «afrontarem el partit igual que si l’encaressim amb un 3 a 1 o un 2 a 1. Hem de dominar. El Nàpols ens pressionarà i viurem un partit amb molta intensitat. Serà una guerra futbolística. Qui tingui la pilota tindrà més opcions de vèncer. Va ser una llàstima no fer els deures a casa. Haurem de ser valents i crear ocasions». «Estem donant passes endavant, però demà [per avui] serà una prova complicada», va explicitar. Xavi va augurar que «el Nàpols plantejarà una pressió alta. És un equip amb nivell Champions, una bona prova per comprovar que el Barça pot competir a Europa. És una revàlida, una altra final. No hem de tenir complexos. Hem de ser nosaltres mateixos. Si estem al nostre nivell, tenim moltes opcions de passar l’eliminatòria». «Vaticino que serà un partit duríssim», va reblar. Per últim, l’egarenc va reconèixer que «no classificar-nos seria una decepció».